Kelly Brook ne craint pas de devenir mère

Kelly Brook ne se précipitera pas pour avoir un bébé avec son petit ami Jeremy Parisi juste parce qu’elle a maintenant 40 ans.

Kelly Brook ne craint pas de manquer de temps pour avoir un bébé.

La superbe actrice et mannequin britannique a eu 40 ans en novembre dernier et bien qu’elle sache qu’en tant que femme, son horloge biologique tourne, elle ne va pas faire pression sur son petit ami Jeremy Parisi pour fonder une famille avec elle car elle se contente de laisser “la nature suit son cours”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait de manquer de temps pour devenir mère, elle a répondu: “Pas vraiment, parce que nous pouvons faire des choses maintenant qui peuvent prolonger les choses, si vous le voulez vraiment. Mais je suis tout pour la nature suit son cours. Je ne me mets pas de pression. ”

Malgré son engagement à plusieurs reprises et ses relations sérieuses, Kelly ne s’est jamais mariée et elle ne désire pas non plus désespérément marcher dans l’allée car un mariage ne dure qu’un jour et ne fait finalement aucune différence quant à la façon dont vous êtes heureux dans votre relation.

Dans une interview avec New! magazine, elle a expliqué: “Je ne veux pas d’un pansement, vous savez. Je pense que c’est ce que beaucoup de gens font. Soyez un peu plus zen à l’intérieur, c’est ce dont vous avez besoin. J’ai un partenaire plus jeune, il n’y a donc pas de précipitation pour lui non plus.

«Ça ne me rendra pas heureux si j’ai un enfant ou si j’ai un jour de mariage. Cela pourrait vous distraire pendant une minute mais une fois que vous l’avez fait, alors quoi?

Kelly a subi deux fausses couches dans le passé et a parlé de se sentir comme un «échec», bien qu’il s’agisse d’un événement naturel, bien que malchanceux.

L’actrice de “ Piranha 3D ” a perdu une petite fille cinq mois après sa grossesse en 2011 alors qu’elle sortait avec son ancien partenaire, l’ancien joueur de rugby Thom Evans, puis a eu une autre fausse couche plus tard la même année et elle a eu beaucoup de mal à traiter les deux expériences.

Elle avait déjà dit: “J’ai l’impression que c’est un sujet tellement tabou et ce n’était pas vraiment quelque chose dont j’avais l’intention de parler. Je n’en ai jamais vraiment discuté publiquement, mais je pensais que cela pourrait réconforter d’autres femmes qui ont vécu la même chose.

“Vous pouvez ressentir un peu d’échec si vous faites une fausse couche ou si vous pensez que c’est assez injuste, mais même si c’était une vraie perte et une période difficile, je m’en suis sorti.

«C’est triste que cela se soit produit et, évidemment, j’aurais aimé que cela ne se soit pas passé ainsi. Mais il y a de la vie après cela, et j’ai trouvé le bonheur dans d’autres choses, comme le jardinage. Je suis un nourricier naturel, et c’était mon Je ne peux pas contrôler une fausse couche – c’est quelque chose de complètement hors de mon contrôle. ”

