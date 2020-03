Kelly Clarkson chante Mariah CareyClassic, et maintenant Mariah fait des demandes

Kelly Clarkson aime ses reprises, et on dirait qu’elle n’est pas la seule. Après sa dernière version d’un Mariah Carey classique, elle a obtenu une réponse rapide de Mariah elle-même, et une demande!

Un concert de base pour la “Voix” coach, Kelly a incorporé des chansons de couverture dans son talk-show comme partie de son segment Kelly-oke. Et juste parce que la pandémie de coronavirus a mis son spectacle en pause – avec presque tout le reste – cela ne signifie pas que Kelly va arrêter de chanter ses chansons préférées.

Kelly est allée sur Instagram pour partager une vidéo de sa couverture, qu’elle a dit avoir réalisée en se cachant dans la salle de bain afin de ne pas déranger ses enfants endormis.

Elle a choisi la chanson comme un clin d’œil à Carey parce qu’elle a fait référence à “Vanishing” dans un récent épisode de “The Voice” tout en essayant de courtiser l’un des candidats à son équipe. Elle est allée jusqu’à l’identifier comme “Track 5”, prouvant qu’elle est définitivement une super fan, puis Mariah a fait sa journée en tweetant son propre amour pour l’un des morceaux de Kelly.

Kelly, je vais prendre votre piste 5 et vous élever une piste 3 sur le sens de la vie! ❤️ @kellyclarkson

+ Mandi qui était si beau, enraciné pour vous tout le long !! ❤️ https://t.co/2ikAv0ZPYY

– Mariah Carey (@MariahCarey) 18 mars 2020

“C’est pour Mariah parce que je sais qu’elle a vu cet épisode de” Voice “”, sourit Kelly à la caméra, déplorant qu’elle n’avait pas de groupe ni même de groupe glamour pour la vidéo parce qu’elle est coincée dans une minuscule cabine. Mais il n’était pas nécessaire de sublimer cette voix incroyable.

Nous ne savons pas à quel point cette cabine est vraiment petite, mais cette grosse vieille voix ne pouvait pas être contenue dans cette salle de bain et nous ne savons pas comment ses enfants auraient pu dormir à travers cela … même si nous pensons qu’ils sont un peu habitués à il.

Kelly a clôturé sa vidéo avec un rappel à tout le monde de la distance sociale et à garder le menton en ces temps difficiles et a promis qu’elle pourrait sortir de la musique avec son groupe via Skype et peut-être même interviewer certaines personnes. Elle ne serait pas la première animatrice de talk-show à passer à un format en ligne.

Une fois de plus, Mariah a prouvé qu’elle n’était pas seulement une fan du travail de Kelly, mais qu’elle prêtait également attention à ce que faisait la gagnante multi-césure “American Idol”, et elle n’était clairement pas offensée même après que Kelly se soit excusée d’avoir changé “Vanishing” a mord en elle une version a cappella.

Commentant le message de Kelly lui-même, Mariah a écrit: “Beau rendu !!! Je sais que vous travaillez habituellement 30 heures par jour, 8 jours par semaine, ce doit donc être un ajustement pour vous (comme pour nous tous!).” Elle a ensuite appelé Kelly à “continuer à faire venir les vidéos”.

Elle a terminé avec une demande pour que Kelly interprète son interprétation de “Whenever You Call” de Mariah. À quel point voulons-nous parier que Kelly va absolument accepter cette offre, et peut-être alors mettre Mariah au défi de chanter une de ses chansons, puis nous sommes beaucoup plus proches d’un duo Mariah-Kelly.

Nous sommes ici pour cette fête de l’amour, et nous savons maintenant qui nous voulons en tant que premier invité de Kelly chaque fois que l’émission “The Kelly Clarkson” revient dans l’air!

