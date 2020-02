Kelly Clarkson: la positivité battra les ennemis

2020-02-18 22:30:06

Kelly Clarkson utilise la «positivité» pour lutter contre les ennemis sur les réseaux sociaux, car elle dit qu’elle «a pitié» des gens qui «parlent mal des autres» car ils ont généralement trop peur d’être eux-mêmes.

Kelly Clarkson utilise la «positivité» pour lutter contre les ennemis.

La chanteuse de 37 ans a déclaré que la meilleure façon de faire face à la “négativité” sur les réseaux sociaux était de “lui donner un coup de poing” avec une attitude positive, et dit qu’elle “a pitié” des gens qui “parlent mal des autres” car ils ont généralement trop peur d’être eux-mêmes.

Kelly a fait ses commentaires en citant un tweet de la personnalité de la télévision Valerie Bertinelli, après avoir été qualifiée de “joufflue” dans la section des commentaires d’un post Instagram de Food Network Kitchen.

Valérie avait répondu: “Wow. Quelqu’un est toujours là pour me rappeler de ranger mes pensées négatives encore plus. Merci de me rappeler que je suis bien plus que mon corps. Passez une bonne journée. (Sic)”

Et le hitmaker ‘À cause de toi’ a salué son approche, comme elle a tweeté: “Le vrai pouvoir est de reconnaître la projection de la négativité des autres et de la frapper carrée sur le visage avec toute la lumière positive, remarquable, intelligente et belle qui suinte des pores de votre ur . Dommage pour les gens qui parlent mal des autres parce que pendant que certains d’entre nous dansent, les autres ont trop peur. (Sic) ”

Kelly utilise souvent son compte Twitter pour soutenir ses collègues stars féminines, car le mois dernier, elle a côtoyé la chanteuse Pink après avoir admis qu’elle se sentait “bizarre” à propos du vieillissement.

La hitmaker «So What» a parlé franchement du processus de vieillissement et comment elle prévoit de le faire «à l’ancienne» sans l’aide de la chirurgie esthétique.

Elle a écrit: “Lettre à moi-même; Cher moi, tu vieillis. Je vois des lignes. Surtout quand tu souris. Ton nez grossit. Tu as l’air (et tu te sens) bizarre quand tu t’habitues à cette nouvelle réalité. Mais votre nez ressemble à vos enfants, et votre visage se plisse là où vous riez. Et oui, vous idiot..u fumé.

“Note continue à soi-même: de temps en temps, vous envisagez de modifier votre visage, puis vous regardez un spectacle où vous voulez voir ce que la personne ressent … et son visage ne bouge pas. Je ne peux pas prendre du retard Je ne peux pas.

“Je veux que mes enfants sachent à quoi je ressemble quand je suis en colère.

“J’ai de la chance parce que je n’ai jamais vraiment dépendu de mon apparence. J’ai décidé que mon talent et mon individualité sont bien plus importants que mon visage. Alors montez à bord parce que je suis sur le point de VIEILLIR L’OL DE LA MANIÈRE MODE une décision tutu s ** t à 30 mph 100 pieds dans les airs sur 40) yasssssssss (sic) ”

Et citant le dernier tweet, Kelly a admis que même si elle ne faisait pas les routines acrobatiques que Pink faisait lors de ses spectacles, elle était toujours d’accord avec son message.

Le chanteur de ‘Piece By Piece’ a écrit: “Je te sens … sauf pour, tu sais, le truc qui vole dans les airs. Tu sais quoi, je vais le garder au sol pour nous et tu gardes le air safe. J’ai toujours aimé le travail d’équipe (sic) “

Mots clés: Kelly Clarkson, Valerie Bertinelli

Retour au flux

.