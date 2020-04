Kelly Clarkson plaisante que ses enfants “ dépriment les tout-petits ”

2020-04-21 16:30:06

Kelly Clarkson a ironisé sur le fait que ses enfants «dépriment les tout-petits» parce qu’ils aiment son morceau «Born To Die» du film «Trolls World Tour».

La star de 37 ans a des enfants River, cinq ans et Remington, quatre ans, avec son mari Brandon Blackstock et Kelly a plaisanté en disant qu’elle pense que ses enfants sont étranges parce que leur chanson préférée de son nouveau film “ Trolls World Tour ” est sa piste “ Born Mourir’.

S’adressant à Brooke Reese sur Apple Music, Kelly a déclaré: “Nous l’avons regardé plusieurs fois maintenant, ils sont amoureux de – qui est tellement foiré – mais ils sont amoureux de cette chanson que je chante”. Né pour mourir.’ Je me dis: “Quoi?” Et puis le deuxième choix est «Just Sing». Et je me dis: “Comment est-ce que ce n’est pas votre premier choix, vous déprimant les tout-petits?” Mais de toute façon, ils l’adorent. ”

Pendant ce temps, Kelly a également parlé de “ Since U Been Gone ”, qui est la chanson numéro un de ses meilleurs morceaux sur Apple Music, mais a admis qu’elle n’avait pas de bons souvenirs de travailler sur le single.

Elle a expliqué: “J’ai un sentiment très différent à propos de … J’adore ce que la chanson fait pour les gens, j’aime le fait qu’elle soit très différente sous forme de démo qui m’a été envoyée. En coulisses, ce n’était pas si amusant d’enregistrer à cause de des situations dont je ne parlerai pas, parce que je ne vendrai pas les gens.

“Mais je dirai que mon souvenir préféré, si je suis plus positif à ce sujet, était le fait que je me suis présenté à un tournage vidéo et que j’ai complètement saccagé un appartement, et c’était mon travail. Cette vidéo était peut-être une de mes vidéos préférées jamais faites, parce que littéralement je dois juste avoir de la rage, et juste casser des trucs toute la journée. Donc même si ça a beaucoup de trame de fond pour moi personnellement, ce n’est pas mon préféré. J’adore ça … Je peux toujours être sur scène même si je peux compartimenter cette émotion et me concentrer sur la partie amusante, parce que c’est amusant, le public aime la chanson, ils s’y connectent. Et quoi que ce soit, j’aurais préféré … Si je devais le répéter encore une fois, je préfèrerais passer par tout ce c ** p pour obtenir le produit final de vraiment me connecter avec un tas de fans, et des gens qui n’auraient peut-être pas été fans de Kelly Clarkson auparavant. ”

