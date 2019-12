Kelly Clarkson révèle combien de fois elle a des relations sexuelles avec son mari

Kelly Clarkson et son mari Brandon Blackstock ont ​​peut-être des horaires chargés, mais il semble qu'ils trouvent toujours le temps de s'y mettre … beaucoup.

En participant à un "Ask Me Anything" avec "La voix" La gagnante de la saison 14, Brynn Cartelli pour "The Kelly Clarkson Show", la chanteuse de 16 ans a interrogé son entraîneur sur sa routine nocturne – et Clarkson n'a pas hésité à donner une réponse très honnête.

Après avoir parlé de certains de leurs aliments préférés et des albums qu'ils prendraient sur une île déserte, Cartelli lui a posé une question brûlante.

"C'est en fait celle à laquelle je pense toujours parce que je le vois constamment dans les interviews", a-t-elle déclaré. "Je pense toujours à demander à tout le monde parce que c'est très intéressant pour moi. Quelle est la dernière chose que tu fais avant d'aller te coucher tous les soirs? Y a-t-il une chose?"

Alors que Clarkson souriait immédiatement, Cartelli sourit et dit: "Oh, non. Je ne veux pas savoir ça?"

"Eh bien Brynn," commença Clarkson, commençant à rire. "J'ai été célibataire pendant de nombreuses années, alors … j'ai des enfants et la façon dont on fait des enfants est généralement ce que je fais avant de me coucher."

"Ce n'est pas un mensonge", a-t-elle ajouté avec un petit rire. "C'est réel et ce n'est pas bizarre. C'est naturel."

"Et c'est pourquoi l'Amérique vous aime", a répondu Cartelli.

Clarkson, 37 ans, a été ouverte sur sa vie amoureuse avec Blackstock, 43 ans, dans le passé.

"Chaque fois que nous discutons de relations sexuelles avec un couple de couples, Brandon et moi restons plutôt silencieux", a expliqué Clarkson. Livre rouge en 2017. "Pour garder la famille appropriée, disons que nous sommes juste beaucoup plus actifs que les autres couples." Je suis une personne qui aime le changement. Il aime la spontanéité. Avoir un temps ou un lieu [pour avoir des relations sexuelles] serait ennuyeux pour nous. "

"Quand j'ai rencontré Brandon, je ne cherchais pas d'ami. J'ai beaucoup de bons amis! Je cherchais un amant", a-t-elle ajouté à l'époque. "Je n'avais jamais trouvé quelqu'un avec qui j'étais vraiment passionné, avec qui je voulais rester au lit toute la journée. Le fait que je l'ai fait, eh bien … j'allais m'accrocher et en profiter."

Le couple, qui partage sa fille River, 5 ans, et son fils Remy, 3 ans, a commencé à sortir ensemble en 2012 et s'est marié au Tennessee en octobre 2013.

