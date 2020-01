Kelly Clarkson soutient Pink après des commentaires vieillissants

2020-01-21 11:30:06

Kelly Clarkson a montré son soutien à Pink après que la chanteuse ait admis qu’elle se sentait “bizarre” au sujet du vieillissement dans un long post sur Twitter.

La hitmaker “So What” s’est rendue sur Twitter cette semaine pour parler franchement du processus de vieillissement et comment elle prévoit de le faire “à l’ancienne” sans l’aide de la chirurgie esthétique.

Et maintenant, la chanteuse Kelly a déclaré qu’elle était d’accord avec les commentaires de Pink, alors qu’elle répondait à l’un des tweets avec un message de solidarité.

Pink a écrit sur Twitter: “Lettre à moi-même; Cher moi, tu vieillis. Je vois des lignes. Surtout quand tu souris. Ton nez grossit. Tu as l’air (et tu te sens) bizarre quand tu t’habitues à cette nouvelle réalité. .Mais votre nez ressemble à vos enfants, et votre visage se plisse là où vous riez. Et oui, vous êtes idiot .. vous fumiez.

“Note continue à soi-même: de temps en temps, vous envisagez de modifier votre visage, puis vous regardez un spectacle où vous voulez voir ce que la personne ressent … et son visage ne bouge pas. Je ne peux pas prendre du retard Je ne peux pas.

“Je veux que mes enfants sachent à quoi je ressemble quand je suis en colère.

“J’ai de la chance parce que je n’ai jamais vraiment dépendu de mon apparence. J’ai décidé que mon talent et mon individualité sont bien plus importants que mon visage. Alors montez à bord parce que je suis sur le point de VIEILLIR LA FAÇON OL FASHIONED (en une décision tutu s ** t à 30 mph 100 pieds dans les airs sur 40) yasssssssss (sic) ”

Et citant le dernier tweet, Kelly, 37 ans, a admis que même si elle ne faisait pas les routines acrobatiques que Pink faisait lors de ses émissions, elle était toujours d’accord avec son message.

Le chanteur de ‘Piece By Piece’ a écrit: “Je te sens … sauf pour, tu sais, le truc qui vole dans les airs. Tu sais quoi, je vais le garder au sol pour nous et tu gardes le air safe. J’ai toujours aimé le travail d’équipe (sic) “

