Kelly Clarkson utilise les toilettes des tout-petits au milieu de l’auto-isolation du coronavirus

Kelly Clarkson’s la famille est peut-être devenue un peu trop isolée.

Le juge de “La voix” a donné à ses 12,3 millions de followers sur Twitter une mise à jour hilarante alors qu’elle et ses proches obtenaient un peu de distanciation sociale en le poussant au Montana au milieu de la pandémie de coronavirus.

“Donc, notre plomberie a gelé dans notre petite cabane dans le Montana et, sans blague, je viens d’utiliser le pot de mon tout-petit”, a-t-elle tweeté dimanche, avec un emoji au visage qui pleure. “Et juste comme ça, je n’ai ni fierté ni honte! Chaque jour apporte quelque chose que je pensais que je ne ferais jamais hahahaha.”

Clarkson et son mari Brandon Blackstock sont parents de sa fille River, 5 ans, et de son fils Remington, 3. Il a également deux enfants plus âgés avec son ex-femme.

Après la production de “The Voice”, “The Kelly Clarkson Show” et sa prochaine résidence à Las Vegas ont été suspendus alors que Hollywood fermait ses portes sur les problèmes de coronavirus, Kelly a donné à ses fans un aperçu de la façon dont elle s’est auto-isolée sur les réseaux sociaux. médias.

La semaine dernière, elle a partagé une vidéo de son interprétation de “Vanishing” de Mariah Carey dans la salle de bain de son ranch, mettant une nouvelle tournure sur les demandes de couverture qu’elle prend habituellement dans son talk-show quotidien.

“Eh bien, il a fallu une pandémie mais j’ai finalement recommencé à m’entraîner”, a-t-elle également plaisanté dans une autre mise à jour sincère.

