Kelly Dodd dit que la sortie de RHOC de Vicki et Tamra était comme un soulagement

Kelly Dodd a déclaré que la sortie de ses anciennes co-stars de “Real Housewives of Orange County” était comme prendre un Gas-X.

Lors d’une interview avec TooFab, l’entrepreneur a dit qu’elle ressentait le plus grand “soulagement” quand elle a appris que Vicki Gunvalson et Tamra Judge ne retourneraient pas à la longue série de réalité Bravo.

“Vous savez quand vous aimez avoir un pet et que ça fait vraiment mal et qu’il entre dans votre estomac et se noue et ensuite vous le relâchez et ensuite ça se sent mieux? Un peu comme ça”, a expliqué l’homme de 44 ans.

Elle a ajouté: “Un peu comme ce soulagement. Mal à l’aise et ça fait mal et ensuite vous relâchez le gaz et vous êtes tous bons.”

Vicki a annoncé en janvier qu’elle quittait la série après 14 saisons. Un jour plus tard, Tamra a emboîté le pas après avoir rejoint le casting de la saison 3.

Kelly a dit qu’elle n’avait pas de relation avec les deux dames en dehors de la série, donc il n’y a pas de rancune.

“Je leur souhaite le meilleur. J’espère qu’ils ont une belle vie”, a-t-elle déclaré. “Ils ne courent pas dans mes cercles, comme Shannon. Shannon et moi avons les mêmes amis”, a-t-elle expliqué à propos de la co-star Shannon Beador. “Elle vit dans le même quartier que moi. Même chose que Braunwyn”, faisant référence à la co-star Braunwyn Windham-Burke.

Boisson positive

Quant à ce qu’elle ressentirait s’ils revenaient au programme, Kelly a déclaré: “Cela ne me dérange pas. Je m’en fiche d’une manière ou d’une autre.”

Pendant ce temps, Kelly a été sur la piste de la promotion pour présenter sa dernière entreprise philanthropique à travers sa société Positive Beverage appelée Octobre 365.

Avec le lancement de la nouvelle saveur de Positive Beverage, Prickly Pear Lemonade, Kelly et le co-fondateur Zach Muchinick feront un don de 20 000 $ à la recherche sur le cancer du sein. La société versera également une partie du produit de chaque limonade de figue de Barbarie vendue dans l’espoir de sensibiliser au cancer du sein tout au long de l’année, pas seulement au cours du mois d’octobre.

“Beaucoup d’entreprises sautent dans le train et ne soutiennent les organisations caritatives qu’un mois par an”, a expliqué Zach à TooFab. “Nous étions donc assis là et avons inventé la phrase octobre 365. Pourquoi ne pas lancer ce produit et briser le moule. Nous espérons qu’il s’ajuste et change la façon dont les gens perçoivent la philanthropie.”

La cause est proche des deux fondateurs, car Zach a déclaré avoir perdu sa grand-mère d’un cancer du sein et Kelly a déclaré que trois de ses amis les plus proches avaient tous été diagnostiqués.

“Je n’en ai pas dans ma famille, mais j’ai des seins, alors, tu sais, ça pourrait m’affecter”, a-t-elle dit.

Kelly a expliqué en détail comment la boisson positive a traversé plusieurs itérations différentes – il a fallu deux ans pour arriver à la production – avant d’atterrir sur la recette et l’emballage parfaits.

“Je pensais juste que c’était différent de tout le reste – et c’était abordable, ce que j’aime”, a-t-elle déclaré.

Braunwyn et son mari Sean Burke ont été particulièrement favorables à la société de boissons, car Kelly a déclaré qu’ils la gardaient en stock dans leur maison et en raffolaient sur les réseaux sociaux chaque fois qu’ils le pouvaient.

“Personne n’a dit quoi que ce soit de négatif à ce sujet”, a déclaré Kelly à propos de ses co-stars du “RHOC”. “Rien de négatif, ce qui est choquant.”

Et il semble que même ses nouveaux coéquipiers pour la saison à venir la retrouveront dans l’entreprise, comme elle l’a dit à TooFab, “Nous avons de vraies relations. Nous sommes de vrais amis.”

“C’est vraiment bien, et nous ne les manquons même pas du tout”, a-t-elle déclaré en faisant référence à Vicki et Tamra. “Avant, ce n’était pas comme ça, c’était plutôt négatif.”

Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit tout le soleil et les roses, car Kelly a expliqué à quoi s’attendre dans le département de théâtre.

“Oh oui, ça vient déjà avec un coup.”

