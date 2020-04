Kelly Dodd fait un commentaire controversé sur le coronavirus et s’excuse après le contrecoup

Kelly Dodd de The Real Housewives of Orange County est habituée à être au centre de la controverse. La star de Bravo se retrouve souvent à dire des choses scandaleuses qu’elle devra plus tard faire marche arrière. Après avoir applaudi les fans sur Instagram, elle a fait une réclamation sur les décès par coronavirus. Ses paroles ne se sont pas bien passées et un contrecoup majeur s’est ensuivi. Plus tard, Dodd a effacé ses commentaires et s’est excusée publiquement.

Kelly Dodd | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Qu’a dit Kelly Dodd?

Dodd était à New York avec son fiancé Rick Leventhal. À de nombreuses reprises, ses fans lui ont demandé pourquoi elle n’était pas avec sa fille en Californie. Dodd a dit que le verrouillage l’avait rattrapée pendant qu’elle voyageait, mais sa fille allait bien puisqu’elle restait avec son père.

Il semble qu’il y ait eu une querelle entre Dodd et son ex-mari. Dans l’une de ses histoires Instagram, la star de Bravo a mentionné que son ex n’avait pas autorisé sa fille à voyager à travers le pays. Dodd a donc dû retourner dans le sud de la Californie pour retrouver sa fille.

À son retour, Dodd a partagé une vidéo d’elle se faisant tester pour COVID-19. La raison en est que son ex voulait savoir qu’elle n’avait pas besoin de virus et de le transmettre à sa fille depuis qu’elle venait de voyager.

“J’ai un ex-mari d’un trou ** qui veut voir mes résultats afin que je puisse être avec mon enfant”, a répondu Dodd à un fan sur Instagram.

Un autre fan a demandé pourquoi elle mettait des personnes en danger et c’est alors que Dodd a fait des déclarations scandaleuses qui l’ont atterrie dans l’eau chaude.

“Que beaucoup de ceux qui meurent de toute façon, ils seraient morts cette année, ils ont été compromis”, a écrit Dodd. «Savez-vous combien de personnes sont mortes du H1N1, de la grippe porcine ou du Sars? C’est 25%, clarifiez vos faits. Vous n’entendez que des chiffres, pas la réalité. C’est la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau. Si vous êtes vulnérable ou compromis, restez à l’intérieur. Si vous ne protégez pas les autres en portant des masques et des gants, gardez vos distances et ne sortez pas si vous êtes malade. C’est du bon sens. “

Kelly Dodd réagit au contrecoup

Ses commentaires ont rendu les gens furieux car les gens ont perdu des êtres chers pendant la pandémie. Les choses sont devenues incontrôlables que Dodd a prises sur Instagram Stories pour s’excuser pour ses paroles et les personnes qu’elle a blessées.

«Je veux présenter des excuses publiques», a-t-elle commencé. «Ce que je voulais dire était, ces pandémies se produisent-elles parce que c’est la voie de Dieu? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas insensible. Je me sens mal pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Et je pense que nous devrions tous rester à la maison et protéger tout le monde. Ce n’est pas ce que je voulais dire, et je tiens à m’excuser auprès de quiconque s’est offensé. Je suis désolé.”

«Je me sens juste mal», a-t-elle poursuivi. «Mon choix de mots était stupide et j’espère que vous pouvez tous me pardonner d’avoir dit quelque chose de si ridicule et de stupide. Veuillez acceptez mes excuses. Et je me sens mal pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. J’espère que tout le monde est en sécurité et se protège contre cette pandémie. »

Plus tard, Dodd a partagé une vidéo de son test d’anticorps pour s’assurer qu’elle n’avait pas contracté le virus auparavant.