Kelly Dodd partage une vidéo ombragée de fans célébrant le juge Tamra et le décès de Vicki Gunvalson

Kelly Dodd de The Real Housewives of Orange County a beaucoup de raisons de célébrer. La star de Bravo devrait bientôt épouser son fiancé Rick Leventhal et deux de ses anciens ennemis sont hors du RHOC. Dodd a eu une relation mouvementée avec Vicki Gunvalson et Tamra Judge, qui ont tous deux annoncé qu’ils ne reviendraient pas pour la saison 15. Après la nouvelle, Dodd a partagé une vidéo se moquant de la disparition de ses anciennes co-stars.

Kelly Dodd | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Dodd vit avec son fiancé Leventhal et a fait la fête tout au long du week-end. Alors que la production de la saison 15 de RHOC augmente, tout semble indiquer que Dodd fera son retour.

Après que Gunvalson et Judge aient annoncé qu’ils se retiraient de la série, Dodd a partagé une vidéo louche. Dans le clip, les fans de la série ont célébré que Gunvalson et Judge ne reviendraient pas et ont qualifié Dodd de reine.

“Kelly Dodd est la reine du CO”, entendent les fans crier tout en portant un toast.

Vicki Gunvalson quitte ‘RHOC’

Après avoir été rétrogradé pour la saison 14, Gunvalson n’aurait pas été invité à revenir au RHOC pour la nouvelle saison. L’OG du CO avait précédemment déclaré qu’elle ne retournerait à l’émission de télévision que si elle se voyait à nouveau attribuer un rôle à temps plein. D’après son annonce sur Instagram, nous pouvons seulement supposer que Gunvalson ne s’est pas vu offrir son dos orange et a décidé de s’éloigner complètement.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

Gunvalson ne quitte pas complètement les médias car elle a un projet de podcast qu’elle lancera bientôt.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

Tamra Judge quitte également

Un jour après que Gunvalson ait choqué les fans, Judge a fait de même en confirmant qu’elle quittait la franchise après 12 ans.

“Ce fut une course folle, et après toutes ces années, j’ai hâte de vivre loin des caméras”, a déclaré le juge à People lors d’une interview. “On m’a offert une chance de revenir à l’émission dans un rôle limité, mais je préférerais m’en aller selon mes propres conditions.”

La publication a rapporté que Judge avait proposé de comparaître en trois épisodes pour conclure son scénario, mais a finalement rejeté l’offre.

«Je tiens à remercier tous les fans qui m’ont offert leur soutien au fil des ans. Cela signifie beaucoup », a-t-elle ajouté.

La saison 15 de RHOC est sur le point de changer complètement et les fans pourront la voir cet été sur Bravo.