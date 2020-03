Kelly Dodd riposte contre les fans qui l’ont appelée pour non distanciation sociale

Kelly Dodd de The Real Housewives of Orange County suscite le drame sur les réseaux sociaux. La star de Bravo a pris une pause de ses collègues co-stars et a pris pour cible tous ses ennemis. Dodd a été vue en train de prendre une pause pour s’abriter chez elle pour visiter son médecin. Lorsque ses fans l’ont appelée pour ne pas avoir suivi les règles, Dodd a riposté pour expliquer pourquoi.

Kelly Dodd | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

«Merci pour tout le monde qui me claque au sujet de la distanciation sociale», a-t-elle déclaré sur ses histoires Instagram. «J’ai le droit d’être avec une personne en tête-à-tête. Tout simplement parce que je suis allé voir mon médecin pour me donner des suppléments, me casser le dos et me donner des choses pour renforcer mon système immunitaire. »

Il n’est pas certain que Dodd soit de retour à la maison dans le sud de la Californie, car elle avait également été vue à New York avec son fiancé reporter Fox News Rick Leventhal.

“Je pense que je peux être en tête-à-tête avec mes médecins, je n’ai pas besoin de distanciation sociale”, a-t-elle poursuivi. “La distance sociale signifie que vous êtes dans un groupe de personnes. Je pense que les gens ont juste besoin de descendre de leurs grands chevaux. Je sais que ça craint que nous soyons tous coincés ici et que nous devenions tous fous, mais je me lave les mains et prends toutes sortes de précautions. “

Dans son dernier clip, Dodd a taquiné que tout serait bientôt fini. Elle s’est beaucoup demandée à quelles informations elle avait accès.

“Tout le monde va bientôt voir ce qui va se passer, on ne peut pas le dire pour le moment mais on verra dans quelques jours. Tout va être positif », a-t-elle conclu.

Kelly Dodd obtient un test de coronavirus

Ce n’était pas la seule controverse à laquelle Dodd faisait face sur Instagram. La star du RHOC a également bouleversé les fans après avoir confirmé qu’elle avait passé le test du coronavirus même si elle n’avait aucun symptôme. Gardez à l’esprit que de nombreuses personnes ont essayé de se faire dépister mais n’ont pas pu le faire en raison d’une pénurie à travers le pays.

«Comment avez-vous été testé? Les personnes qui présentent des symptômes ne peuvent pas passer de test », a demandé un fan sur Instagram.

“Vous pouvez vous faire tester si vous connaissez des gens”, a répondu Dodd.

Lorsqu’un autre fan l’a appelée pour sa «réponse terrible», a ajouté Dodd, «il y a un test dont vous entendrez tous parler. Ça sort… ça va changer la donne. Regarder.”

La fille de Vicki Gunvalson se fait tester

Le monde RHOC a été frappé par un cas possible de coronavirus lorsque la fille de Vicki Gunvalson a commencé à ressentir des symptômes. Briana Culberson est infirmière et a été en contact étroit avec des patients dont le virus a été testé positif.

Le mari de Culberson a posté une capture d’écran d’un texte qu’il a reçu d’elle et qui a alarmé les fans.

«J’ai commencé à tousser au travail ce matin et j’étais essoufflé. Ils m’ont mis en quarantaine pendant 14 jours et m’ont renvoyé chez moi », a lu le texte. «Je dois appeler le service de santé au travail le matin pour faire un suivi et voir la suite.»

“Pas encore de fièvre mais j’ai des frissons”, a-t-elle ajouté. “Je vais dormir à l’étage et je devrai probablement rester loin de vous autant que possible jusqu’à ce que j’en sache plus.”

Heureusement, un jour plus tard, Ryan Culberson a fait le point sur la santé de sa femme et c’était une bonne nouvelle.

“Les tests sont revenus négatifs”, a lu l’article. “Merci à tous pour vos aimables paroles et messages.”