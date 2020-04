Kelly Dodd s’excuse d’avoir appelé le coronavirus «la manière divine de réduire le troupeau»

Kelly Dodd a présenté ses excuses pour ses remarques “stupides” concernant la coronavirus pandémie.

le “Vraies femmes au foyer du comté d’Orange“La star a reçu un contrecoup de la part des critiques mardi après avoir publié des vidéos d’elle volant de New York à Los Angeles pendant l’épidémie et répondant avec quelques déclarations de choix qui l’ont atterrie dans encore plus d’eau chaude.

“Si c’est dangereux, pourquoi les compagnies aériennes volent-elles encore?” Kelly a commencé à applaudir. “Tu penses que je veux voler? J’ai dû rentrer, comment est cet élitiste? Les gens sont tellement jugés mentaux que c’est malade !!”

Kelly Dodd prétend que le coronavirus est «la façon dont Dieu éclaircit le troupeau». Le Vanessa Hudgensery est réel. pic.twitter.com/i6P4UjSrPK – Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 21 avril 2020

Dans un autre commentaire, elle a ajouté: “” Savez-vous combien de personnes sont mortes du H1N1, de la grippe porcine ou du SRAS ?? C’est 25% pour obtenir des informations exactes, vous n’entendez que des chiffres, pas la réalité !! C’est la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau !! “

Plus tard dans la journée, Kelly a consulté son compte Instagram en direct – et a retiré les vidéos – pour publier un mea culpa après que ses abonnés l’ont enterrée en ligne pour ses «commentaires insensibles».

“Je veux présenter des excuses publiques”, a déclaré Kelly lors d’un tournage à l’extérieur devant une magnifique piscine. “Quand j’ai écrit que c’était la façon de Dieu d’éclaircir le troupeau, ce n’était pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire était, ces pandémies se produisent-elles parce que c’est la voie de Dieu? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas insensible, je me sens mal pour tous les les familles qui ont perdu des êtres chers et je pense que nous devrions tous rester à la maison et protéger tout le monde. “

“Ce n’est pas ce que je voulais dire et je veux m’excuser auprès de quiconque s’est offensé, OK? Je suis désolé.”

DÉGUSTANT KELLY DODD! Vous ferez peut-être partie du troupeau !!! https://t.co/sEmXgaE4Eb – Katzee Funders (katy) (@ ​​35Katazee) 21 avril 2020

Kelly n’a pas fini de supplier pardon en ajoutant un autre clip à ses excuses publiques.

“Donc, pour quiconque se sentait offensé par mon stupide écriture de Dieu éclaircissant le troupeau, je ne – je pose juste une question”, a-t-elle poursuivi. “Est-ce la façon de Dieu d’éclaircir le troupeau? Je ne sais pas. Je me sens juste mal et mon choix de mots était stupide et j’espère que vous pouvez tous me pardonner d’avoir dit quelque chose de si ridicule et si stupide.”

“Encore une fois, veuillez accepter mes excuses et je me sens mal pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers et j’espère que tout le monde est en sécurité et se protège de cette pandémie.”

Kelly Dodd qui refuse de rester à la maison, fait un vol aller-retour vers NYC a maintenant subi son DEUXIÈME test pour le virus corona .. Je suis dégoûté. Elle enregistre sa sortie de chez elle car elle sait qu’elle peut se faire tester (car elle est riche) quand les agents de santé qui n’ont pas le choix ne le peuvent pas? Brut. #RHOC pic.twitter.com/oBFC8FEDMG – Tom🌴 (@messyasstom) 21 avril 2020

Nous avons toujours su que @RHOC_KellyDodd était un idiot et un connard. Maintenant, elle l’a prouvé encore plus en étant totalement antipathique envers ceux qui meurent. Les pauvres de couleur meurent plus que les blancs, mais COVID ne fait que «réduire l’écoute». Un enfant de 5 ans est décédé hier. Putain de crétin. – LilJournalBoy (@LilJournalBoy) 22 avril 2020

Les excuses, cependant, n’ont pas mentionné le contrecoup qu’elle a reçu après avoir publié une vidéo lundi où elle a subi un test d’écouvillonnage COVID-19, car les adeptes ont souligné que de tels tests étaient difficiles à trouver pour beaucoup dans le besoin.

Un utilisateur de Twitter a demandé: “Comment avez-vous été testé? Les personnes qui ont des symptômes ne peuvent pas passer de test.”

“Vous pouvez vous faire tester si vous connaissez des gens!” Répondit Kelly.

