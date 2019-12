Kelly Marie Tran révèle comment elle a vraiment ressenti le rôle de Rose Tico dans 'Star Wars: The Rise of Skywalker'

Kelly Marie Tran a rejoint la saga Star Wars dans le film de Rian Johnson, The Last Jedi. Elle a joué Rose Tico, un pilote de la Résistance qui a perdu sa sœur dans une bataille spatiale épique au début du film. Rose Tico revient dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Rose Tico (Kelly Marie Tran) | Lucasfilm / Disney

Tran était à la conférence de presse de The Rise of Skywalker le 4 décembre. Personne à part les acteurs et les cinéastes eux-mêmes n'avaient vu le film à ce moment-là. Maintenant que les fans ont vu le rôle de Rose Tico dans Star Wars: The Rise of Skywalker, les commentaires de Tran peuvent avoir plus de contexte. The Rise of Skywalker est maintenant en salles.

Kelly Marie Tran et Rose Tico de «Star Wars: The Last Jedi» à «The Rise of Skywalker»

Rose Tico est devenue un personnage principal du nouvel ensemble de trilogie dans The Last Jedi. Elle a rejoint Finn (John Boyega) lors de son excursion au casino galactique. Finalement, Rose a sauvé la vie de Finn quand il allait se sacrifier pour sortir le vaisseau du Premier Ordre.

Être dans un film Star Wars n'a pas été facile pour Kelly Marie Tran. Les fans qui n'aimaient pas The Last Jedi l'ont sorti sur Tran parce qu'ils n'aimaient pas le personnage de Rose. Tran a quitté les médias sociaux à cause de l'intimidation, mais s'est prononcé contre et a reçu du soutien.

L-R: Daisy Ridley, Naomi Ackie et Kelly Marie Tran | Daniel Boczarski / . pour Disney

Rose a un rôle plus petit dans The Rise of Skywalker. Elle est en poste avec le général Leia (Carrie Fisher) et regarde des moniteurs dans la plupart de ses scènes. Elle arrive à interagir avec Leia, car J.J. Abrams a mélangé des scènes de Fisher de The Force Awakens avec de nouvelles images.

Kelly Marie Tran a apprécié les interactions de Rose Tico dans «The Rise of Skywalker»

Même si Rose Tico devait rester au siège pendant que Finn, Poe (Oscar Isaac) et Rey (https://www.cheatsheet.com/?p=1435465) partaient en mission, Kelly Marie Tran a déclaré qu'elle aimait les scènes de qu'ils ont tous réunis.

«C'était vraiment merveilleux. Depuis la dernière fois, il semble y avoir un tel lien entre tout le monde et aussi les nouveaux gars. Tout le monde se sent juste, cela semble si ringard et si cliché, et c'est le cas, mais on a vraiment l'impression que tout le monde est une famille et nous sommes tous là pour nous amuser et faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous en tant qu'individus. C'est une chose vraiment cool à partager avec les gens. "

Kelly Marie Tran, Star Wars: The Rise of Skywalker conférence de presse, 12/4/19

Faire fonctionner les dernières scènes de Carrie Fisher

Peut-être que Rose Tico ne peut pas piloter un navire dans The Rise of Skywalker, mais elle avait une mission plus importante cette fois. Étant donné que la seule façon d'avoir Leia dans le film était d'utiliser des images existantes, il incombait aux autres acteurs de mélanger de nouveaux dialogues de manière transparente dans le film. Kelly Marie Tran a pris sa responsabilité au sérieux.

Général Leia (Carrie Fisher) | Lucasfilm / Disney

"Je pense que pour moi, je ne peux parler que pour moi-même, il y a une sorte d'idée que J.J.'s a parlé de mettre fin à neuf films et Carrie a été une si grande partie de tout cela", a déclaré Tran. «Donc, je pense que pour moi personnellement, il y avait beaucoup de désir d'honorer cette chose et de bien faire par cette chose. Je pense qu'elle est vraiment incroyable dans ce film. "