Kelly Osbourne: Ozzy Osbourne se sent mieux dans la bataille de Parkinson

Kelly Osbourne dit que son père Ozzy Osbourne “se sent mieux” au milieu de sa bataille contre la maladie de Parkinson, mais qu’il ne peut plus quitter la maison à cause du coronavirus.

Le rockeur de 71 ans a révélé qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson – qui est un trouble cérébral qui entraîne des tremblements, de la raideur et des difficultés à marcher, l’équilibre et la coordination – plus tôt cette année, et sa fille Kelly a maintenant déclaré que suite un “traitement des cellules souches”, il commence à se sentir beaucoup mieux.

Kelly affirme qu’Ozzy “marche mieux” et “parle mieux” depuis son traitement, et que ses symptômes “diminuent”.

Elle a dit: “Voir après un traitement des cellules souches ce qui s’est passé et les progrès qu’il a réalisés sont hallucinants. Il veut se lever. Il veut faire des choses. Il veut faire à nouveau partie du monde. Il marche mieux. Il parle mieux. Ses symptômes diminuent. Il reconstruit la force musculaire dont il a besoin après sa chirurgie de la colonne vertébrale. ”

La personnalité de la télévision âgée de 35 ans affirme que la famille – y compris l’épouse d’Ozzy, Sharon Osbourne, et leurs deux autres enfants, Jack et Aimee – a désormais “l’espoir” qu’Ozzy s’améliore.

Mais maintenant que le hitmaker ‘Crazy Train’ est de retour sur ses pieds, il se sent “frustré” de ne pas pouvoir quitter la maison – cette fois à cause de la pandémie de coronavirus qui voit les gens s’isoler chez eux pour se protéger.

Kelly a ajouté: “Tout commence à se mettre en place maintenant et cela nous a donné tellement d’espoir. Nous sommes très reconnaissants aux médecins qui l’aident.

“Il est prêt à sortir de la maison et maintenant il ne peut pas sortir de la maison. Il ne cesse de me dire:” Je suis en quarantaine depuis près de deux ans, et maintenant je me sens mieux et le monde est en quarantaine. ” ”

Et même si elle est heureuse que son père se sente mieux, Kelly dit qu’il a été difficile de rester à l’écart de ses deux parents pendant l’auto-isolement.

S’adressant à ‘Entertainment Tonight’, elle a déclaré: “Si j’avais su alors que ce serait probablement la dernière fois que je le prendrais dans ses bras pendant trois ou quatre mois, je serais probablement allé au Panama avec lui. Je J’ai pleuré hier parce que mes parents me manquent et je suis très proche d’eux et j’ai l’habitude de les voir tous les jours et d’être avec eux tous les jours. J’ai passé presque tous les jours l’année dernière avec mon père , et ne pas pouvoir le voir est difficile.

“Ma maman et mon papa s’aiment tellement que s’ils sont ensemble, ils s’amusent et font juste leur petit truc. Chaque jour je les appelle et ils me donnent une liste de choses à regarder. Mon papa a m’a envoyé les mèmes les plus dégoûtants. “

.