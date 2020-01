Kelly Ripa a arrêté de boire en 2017

2020-01-20 23:30:04

Kelly Ripa a cessé de boire depuis 2017, lorsque son coanimateur Ryan Seacrest a rejoint leur émission de chat, “ Live With Kelly and Ryan ”.

Kelly Ripa a cessé de boire depuis 2017.

La présentatrice de “ Live With Kelly and Ryan ” a révélé qu’elle avait cessé de boire du vin lorsque son coanimateur Ryan Seacrest a rejoint le spectacle.

Elle a dit: “Ils disent que les Américains ont acheté moins de vin l’année dernière. C’est la première baisse en un quart de siècle. Maintenant, je crois que c’est parce que j’ai arrêté de boire, que j’ai causé ce glissement. J’ai influencé le marché. Je ne dis pas que j’ai chassé les gens. Je dis que j’ai arrêté d’acheter du vin et qu’il y a une baisse de 25%. ”

Tandis que Ryan – qui a remplacé Michael Strahan – a ajouté: “J’ai commencé la série et elle a arrêté de boire. Qu’est-ce que cela vous dit? Je ne sais pas … C’est bon ou mauvais?”

Pendant ce temps, Kelly avait précédemment révélé que Ryan était le “package total”.

Elle a écrit sur Instagram l’année dernière: “Si fière de toi @ryanseacrest non seulement à cause de ton intronisation #rhof, mais parce que tu es l’une des meilleures personnes que je connaisse. Gentil, talentueux, intelligent, généreux, drôle, authentique. Un package complet . Je suis honoré de vous appeler un ami pendant toutes ces années (sic) ”

Et Kelly avait précédemment affirmé que c’était un “privilège de travailler” avec Ryan.

S’exprimant en 2018 avant les Oscars en février de l’année suivante, elle a déclaré: “J’ai hâte de vous voir là-bas. Je suis très excitée. Et je veux juste que vous sachiez, vous avez le privilège de travailler avec et je vous adore . Je parle au nom de nous tous ici. Je sais à quel point vous êtes une personne facile, professionnelle et formidable, et je me sens très, très chanceuse de travailler avec vous chaque jour. “

