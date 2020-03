Kelly Ripa célèbre l’anniversaire de son mari Mark Consuelos avec un montage Instagram

2020-03-31 09:30:05

Kelly Ripa a célébré le 49e anniversaire de son mari Mark Consuelos en publiant une vidéo de leurs meilleurs souvenirs ensemble et quelques adorables portraits de famille avec leurs enfants.

Kelly Ripa a publié un montage pour marquer l’anniversaire de son mari Mark Consuelos.

L’actrice ‘Cheaper By the Dozen’ a dit qu’elle ne voudrait pas être “bloquée” pendant la pandémie de coronavirus avec quelqu’un d’autre que son conjoint – qui a eu 49 ans lundi (30.03.20) – alors qu’elle partageait de bons souvenirs et sa famille s’enclenche sur Instagram pour célébrer sa journée spéciale.

Elle a légendé le message: “Il n’y a personne avec qui je préfère être enfermé que vous.”

Le clip comprenait également des photos des enfants du couple, Lola, 18 ans, Michael, 22 ans et Joaquin, 17 ans.

Le doux hommage vient après que la paire aimée – qui a fait le noeud en 1996 – ait donné 1 million de dollars aux efforts de secours contre les coronavirus.

Une partie de l’argent devrait être utilisée par le bureau du gouverneur de New York pour acheter des ventilateurs dont le besoin est urgent, au milieu de la pandémie, qui a tué des milliers de personnes dans le monde.

Une source a déclaré à PEOPLE qu’une partie de l’argent du couple ira à WIN, qui gère 11 maisons d’hébergement pour femmes à New York.

Il y a eu un grand nombre de cas et de décès confirmés de coronavirus à New York.

Kelly et la star de ‘Riverdale’ ne sont pas les seuls grands noms à avoir promis d’énormes sommes aux secours.

Ciara et Russell Wilson ont promis de donner un million de repas à leur banque alimentaire locale.

Le joueur de 31 ans de la NFL a déclaré: “Ce coronavirus pandémique mondial change le monde seconde par seconde, minute par minute.

“Les gens perdent des êtres chers. Les personnes âgées et les jeunes. Les gens entre les deux. Vous pensez aux gens qui perdent leur emploi – même à Seattle.

“Ce que nous avons décidé de faire, c’est de nous associer à notre banque alimentaire locale à Seattle, Seattle Food LifeLine, et nous allons faire don d’un million de repas et nous espérons faire une différence.”

Ciara, 34 ans, a ajouté: “Nous voulons encourager tout le monde là-bas à nous rejoindre de toutes les manières possibles, grandes ou petites. Tout fait une différence. Tout ce que nous faisons ensemble fait une différence. Ensemble, nous allons vaincre cette période difficile nous traversons. ”

De plus, Ryan Reynolds et Blake Lively ont annoncé qu’ils donneraient 1 million de dollars à deux sociétés représentant des banques alimentaires aux États-Unis et au Canada, et ils ont depuis promis 400 000 $ supplémentaires.

