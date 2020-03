Kelly Ripa, coanimatrice «en direct», a réussi un exploit lorsqu’elle a battu un certain record du monde

Kelly Ripa est connue pour son concert de longue date sur Live with Kelly & Ryan, ainsi que pour son rôle dans All My Children depuis plus d’une décennie. Ripa a également tendance à partager des publications Instagram coquines avec son mari Mark Consuelos et parle souvent de ses trois enfants – Michael, Lola et Joaquin.

Peu de gens savent peut-être qu’en plus de ses crédits très médiatisés, Ripa a également battu un record du monde l’année dernière avec l’aide des médias sociaux.

Kelly Ripa | Craig Barritt / .

Kelly sur les séances d’entraînement de tueur

Ripa fait de l’exercice une priorité dans sa vie et ça se voit. Toujours tonique et mince, le co-animateur du talk-show croit en le mélange quand il s’agit d’entraînements, passant souvent de SoulCycle à AKT qui intègre des intervalles de danse cardio avec force et tonification.

“J’ai

n’a jamais été une femme va-va-voom », a déclaré Ripa à The Cut in

Janvier 2019. «J’aime prendre AKT – qui est des cours de danse cardio-vasculaire

– environ quatre à cinq jours par semaine entre 15 h et 17 h Et j’aime faire

SoulCycle le week-end. En été, j’aime courir à Central Park parce que

Je pense que c’est tellement magnifique. “

Il s’avère que ces mouvements de danse lui ont donné une longueur d’avance (pardonnez le

jeu de mots) lorsqu’elle a décidé de tenter de battre un record du monde de longue date.

Appel à toutes les ballerines!

Voulant utiliser certains de ses fantastiques jeux de jambes pour entrer dans le Livre Guinness des records, elle a cherché à battre le record de la plupart des danseurs de ballet en pointe simultanément. Le précédent record de record avait été établi à Orlando en 2011 avec un total de 245, selon People. Ripa s’est rendue sur Instagram en septembre pour rassembler des danseurs pour la rejoindre dans l’exploit record (un autre jeu de mots, désolé!).

“Ce travail me tient vraiment sur mes orteils”, écrit-elle dans la légende, suivie

par une invitation. «Appel à tous les danseurs de ballet! Nous essayons

@guinnessworldrecords La plupart des danseurs de ballet En Pointe Simultanément demain sep

10. Allez sur KellyandRyan.com pour

détails. #ballerina #nycballet # pointe # guinessworldrecord. ”

Le défi faisait partie du Live avec la «Record Breaker Week» de Kelly & Ryan. Pour que le groupe bat le record, ils devaient rester sur leurs orteils très pointus sans se toucher pendant une minute entière. Ripa a été agréablement surpris par une réponse écrasante et un flot de ballerines.

Rester sur ses orteils

En septembre, Ripa a été rejointe par plus de 300 danseurs de ballet pour l’événement à New York, où l’ancienne star du savon a admis qu’elle était nerveuse avant de prendre position.

“Je pense qu’une minute est beaucoup plus longue que vous ne le pensez, si vous faites quelque chose et essayez de bien le faire”, a déclaré Ripa à l’époque, puis a ajouté un peu de son humour de marque. «Mon plan est de sourire beaucoup, et je pense que si vous regardez mes dents, vous ne remarquerez pas mes pieds. C’est un bon plan, non? “

Malgré le temps pluvieux, certains visages célèbres sont sortis pour

les festivités. Isabella Boylston du American Ballet Theatre

et James Whiteside, ainsi que les danseurs principaux du New York City Ballet Tiler

Peck, Lauren Lovette et Maria Kowroski se sont tous joints au record

effort. L’acteur Ashton Kutcher s’est même arrêté pour encourager les participants et

la foule.

Avec la puissance et l’enthousiasme des stars qui la soutiennent,

Ripa et compagnie ont battu le record, avec 306 personnes restant dans la pointe

position pendant une minute complète.

De retour sur Instagram après la victoire, Ripa a écrit: «Lo hicimos!» – “Nous l’avons fait!” en espagnol, à côté d’une photo d’elle-même, Boylston, Whiteside, Seacrest, Peck, Lovette, Kowroski et le recordman.

Maintenant, Ripa peut lui ajouter le détenteur du Guinness Book of World Records

déjà longue liste de crédits!