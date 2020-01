Kelly Ripa dit qu’elle l’a abandonné depuis que Ryan Seacrest a été nommé co-hôte

L’animatrice de talk-show Kelly Ripa est surtout connue pour son humour vif, mais aussi pour sa passion de la nutrition et du fitness. La star de Live With Kelly et Ryan se fait un devoir de rester en bonne santé en ce qui concerne l’alimentation et l’exercice, et a récemment révélé qu’elle avait cessé de prendre part à une indulgence particulière.

Kelly Ripa de «Vivre avec Kelly et Ryan | J. Comtesse / .)

Pas un pour les régimes à la mode

La journée chargée de Ripa l’oblige à rester en bonne santé

collations à portée de main pour garder son énergie. «J’aime bien garder les noix autour de moi

fois, et je ne parle pas seulement des gens de ma vie », a-t-elle plaisanté, selon The Cut. «Je veux dire les amandes et les noix de cajou, et j’aime les fruits secs. je

savent que les gens diront: “Oh, c’est la gelée du monde des collations saines”,

mais pour moi, les abricots secs et les cerises sont meilleurs que les bonbons. Je sais que ça a

beaucoup de sucre, mais je l’apprécie juste. “

le

ancienne star de All My Children choisit de se concentrer sur une alimentation propre plutôt que

régimes à la mode. Malgré de nombreuses célébrités qui se sont récemment précipitées pour aller céto, Ripa choisit de ne pas

pour couper ses glucides.

“Mon mari [Mark Consuelos] est devenu complètement céto, ce qui ne me dérange pas de vous dire que je ne pourrais jamais faire », a-t-elle déclaré, selon Bon Appetit Healthyish. «Je n’ai tout simplement pas ce niveau de discipline. Mark dit que je suis carb-o, car je mange toujours son chignon s’il reçoit un hamburger. Et les frites. “

Ripa pense que son régime d’exercice féroce lui vaut

marge de manœuvre. “Je m’entraîne, donc je sens que j’ai le droit”, a déclaré Ripa. “Je suis

droit, et je mange tout ce que je veux manger. “

Faire tomber la boisson

Récemment

en direct avec Kelly et Ryan, les co-animateurs ont discuté de la récente baisse de

Ventes de vins en 2019. “Ils disent que les Américains ont acheté moins de vin en dernier

année. C’est la première goutte en un quart de siècle », a déclaré Ripa, selon People. Elle a ensuite ajouté une raison possible

les ventes atones.

«Maintenant, je crois

c’est parce que j’ai arrêté de boire, que j’ai causé cette baisse. J’ai influencé le

marché », a-t-elle déclaré. “Je ne dis pas que j’ai conduit les gens [out of drinking

alcohol], Je dis que j’ai arrêté d’acheter du vin et qu’il y a un… plongeon. “

Ripa n’a pas donné de date exacte à laquelle elle a cessé de boire,

mais a fait allusion à son abstinence d’alcool étant à l’époque Seacrest était

nommé co-hôte. «J’ai commencé le spectacle et elle a arrêté de boire. Qu’est-ce que cela dit

vous? “plaisanta Seacrest, à quoi Ripa répondit:” Exactement … C’est incroyable. “

Opte pour un PB&J traditionnel

Ripa croit au maintien de la propreté dans la nutrition ainsi que son

état d’esprit général. “Je ne suis pas vraiment un brûleur de sauge. J’essaie de ne pas laisser de toxicité dans mon

la vie, donc la nécessité de la nettoyer est très minime », a-t-elle expliqué à Bon.

Appetit Healthyish. “Cela vaut pour tous les niveaux, que ce soit les gens

ou une situation de travail, ou des amitiés qui sont mauvaises pour vous. Je n’autorise pas

que dans mon espace, et donc j’ai juste des bouquets de sauge non brûlée

partout.”

Bien qu’elle se concentre sur le fait de rester en bonne santé, Ripa se permet quelques indulgences qui étaient auparavant interdites. «Mark et moi avions l’habitude d’avoir du beurre d’arachide et de la gelée comme collation au coucher. Je ne sais pas trop pourquoi », a-t-elle révélé l’an dernier. “Même enfant, je n’aimais pas vraiment ça, mais maintenant je suis là. Je reçois du pain ciabatta et maintenant je mange un demi-sandwich avant de me coucher. »

