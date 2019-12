Kelly Ripa est invitée à faire du ski et des fans de Soap Alum en journée

Alors que la saison des fêtes bat son plein, toutes les célébrités sont en fête, comme Kelly Ripa. le Vivre avec Kelly et Ryan co-animatrice a passé du temps sur les pistes ce week-end avec son mari, Mark Consuelos, et leurs trois enfants. Ironie du sort, un camarade de savon de jour faisait la même chose, incitant Ripa à lancer une invitation. Voici comment tout s'est déroulé.

Kelly Ripa et sa famille ont dévalé les pistes pour le week-end des Fêtes

Kelly Ripa arrive à la 91e cérémonie des Oscars | Steve Granitz / WireImage

Tout comme les années passées, Kelly Ripa, Mark Consuelos et leurs enfants ont fait leurs valises et échangé des vêtements de fantaisie contre du matériel de ski. Ripa, qui est incroyablement active et en forme physique, n'a pas (encore) été prise en photo, mais son célèbre mari l'a fait.

Ripa a posté une photo du Riverdale acteur en tenue de ski, tenant ses skis Wagner personnalisés. Selon Instagram Story de Consuelos, les skis sont neufs et probablement un cadeau (peut-être de Ripa). Les fans du duo sont toujours heureux de voir chaque star poster des photos de l'autre.

Les enfants Consuelos ne sont pas encore représentés. Cependant, Consuleos a également publié une photo de lui-même avec deux autres dans la fonctionnalité Instagram Stories. Il monte au sommet de la montagne sur la remontée mécanique. L'un semble être leur plus jeune, Joaquin, mais le second pourrait être Michael ou Lola. Quoi qu'il en soit, tout le monde est tout sourire.

Qui Kelly Ripa a-t-elle invité le ski?

La lecture des commentaires qui accompagnent la photo d'une célébrité est un passe-temps assez fantastique. Le post de Ripa sur Consuleos tenant ses nouveaux skis a suscité beaucoup de fanfare, y compris les commentaires d'autres célébrités qui, pour être honnête, sont la meilleure partie de la section des commentaires.

Ripa a sous-titré sa photo de Consuelos «#Equipomexico», faisant allusion au fait que les skis portent le drapeau mexicain.

«Ski cette semaine aussi. Amusez-vous, mon frère », a déclaré l'acteur Cameron Mathison.

"Venez!" Répondit Ripa.

Les fans ont sonné, enracinant pour que ces retrouvailles se produisent. Mathison a joué aux côtés de Ripa et Consuelos sur Tous mes enfants.

"Le meilleur post de tous les temps", a déclaré un fan. "J'espère que Cameron est venu", a ajouté un autre.

Pendant ce temps, d'autres célébrités ont profité de l'occasion pour laisser tomber des jeux de mots. Carson Kressley a dit «Mex-ski-co», tandis que Lori Petty a dit: «Si frais et si propre et propre!»

La famille Ripa-Consuelos est tout équipée pour la saison

Ripa avait précédemment plaisanté sur ses choix d'arbres de Noël dans le passé. Cette année, l'arbre généalogique, qu'elle a appelé «La Dame», est luxuriant et majestueux.

Si vous regardez assez près, vous verrez que la collection d'ornements de Ripa n'est pas les ampoules et les bobbles habituels. Au lieu de cela, l'arbre présente de vieilles photos de sa famille. C'est vrai – de la famille. De petites découpes d'images de souvenirs passés sont soigneusement placées sur tout l'arbre.

Ripa et son équipage savent comment célébrer un jour férié. Et qui sait – peut-être que Mathison les a rejoint sur les pistes après tout. Tous mes enfants retrouvailles, quelqu'un?