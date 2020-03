Kelly Ripa est prête à se déshabiller

Kelly Ripa est l’une des stars les plus reconnaissables de la télévision de jour. Agé de 49 ans, il est coanimateur d’une des émissions télévisées les plus anciennes du matin depuis 2001. À l’époque, l’ancienne actrice de feuilleton avait rejoint Regis Philbin sur Live! Avec Régis et Kelly. Depuis lors, elle partage les fonctions de co-hébergement avec l’ancien pro de la NFL, Michael Strahan et l’hôte d’American Idol Ryan Seacrest.

Au fil des ans, le spectacle a vu beaucoup d’hommes et de femmes intervenir pour jouer l’hôte invité lorsque l’un des hôtes est absent. Alors que certaines stars apparaissent plus fréquemment que d’autres, aucun co-hôte n’est plus populaire que le mari de Ripa, Mark Consuelos. Ripa a récemment rencontré PEOPLE Now pour discuter des plans du couple pour leur avenir – et leur prochaine phase de nid vide implique beaucoup de nudité.

Depuis combien de temps Kelly Ripa et Mark Consuelos sont-ils mariés?

En ce qui concerne les mariages de célébrités, Ripa et Consuelos sont l’étalon-or. Les anciennes stars d’All My Children s’apprêtent à fêter leur 24e anniversaire de mariage. Le couple s’est rencontré en co-vedette du feuilleton populaire et l’a rapidement frappé. Un an plus tard, le couple s’est enfui à Las Vegas.

Ripa et Consuelos ont depuis ajouté trois enfants à leur famille. Michael a 22 ans, Lola a 18 ans et le plus jeune, Joaquin, 16 ans. Il est clair que le couple est follement amoureux et a une famille heureuse. Au cours de sa récente interview, Ripa a déclaré que ce qui fait que son mariage fonctionne, c’est l’amitié. Elle a dit aux gens: «Nous nous encourageons les uns les autres», a-t-elle poursuivi, «je déteste quand les gens disent cela – parce que cela semble si stupide – mais nous sommes les meilleurs amis, et nous nous aimons et nous nous aimons, et nous avons ces beaux enfants incroyables et nous nous sentons très chanceux d’avoir trouvé, dans ce grand monde avec tous ces gens, que nous ne sommes que deux enfants. Il vient d’Italie, je viens du sud de Jersey, quelles sont les chances de nous retrouver? “

Le couple a hâte de devenir des nicheurs vides

Bien que Ripa et Consuelos aiment leurs enfants, il arrive un moment dans le mariage de chaque couple où vous commencez à penser à passer plus de temps seul. Dans quelques années, le couple sera officiellement nicheur à vide. Leur fils aîné, Michael, est déjà sorti de la maison et Lola est un étudiant de première année à NYU. Cela signifie que dès que Joaquin sera diplômé, le couple aura la maison pour lui.

Alors, que prévoient-ils faire au cours de cette prochaine étape de la vie? Lorsqu’on lui a demandé, l’animateur de l’émission a plaisanté: «Nous allons être totalement nus. Tout le temps.” Comment empêchent-ils les enfants de passer pour une visite surprise? Ripa dit: “Nous allons changer toutes les serrures.” En parlant de serrures…

Kelly Ripa a récemment partagé une histoire hilarante sur un rodage inconfortable

La mère de trois enfants ne retient rien lorsqu’elle parle de sa famille dans son talk-show du matin. Récemment, Ripa a expliqué à son auditoire ce qui se passe lorsque le couple oublie de verrouiller la porte.

Dans son histoire, Ripa dit qu’elle et son mari passaient du «temps seul» ensemble dans la chambre avant le petit-déjeuner de la fête des pères. Étant donné que c’était la fête des pères, le couple avait une famille qui les attendait en bas. Eh bien, il s’avère que Ripa et Consuelos n’ont pas fait très attention lors de leur rendez-vous tôt le matin. La fille du couple est entrée dans leur chambre – disons simplement que cela a rendu le petit déjeuner inconfortable. Oh, et cette fête des pères vient juste de tomber le 18e anniversaire de Lola. Il est sûr de dire qu’elle a eu une surprise d’anniversaire qu’elle n’oubliera jamais. Inutile de dire que c’est probablement une bonne idée que le couple change les serrures lorsque tous les enfants sont hors de la maison.