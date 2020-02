Kelly Ripa et le plus jeune fils de Mark Consuelos expliquent pourquoi il aime être le «bébé de la famille»

Beaucoup d’enfants qui sont considérés comme le «bébé» de la famille ont de nombreuses raisons d’aimer être le plus jeune.

Kelly Ripa, mari Mark Consuelos, fille Lola Consuelos, fils Michael Consuelos et Joaquin Consuelos | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Joaquin Consuelos, le plus jeune fils des acteurs Mark Consuelos et Kelly Ripa, a plusieurs raisons pour lesquelles il aime son statut de «bébé de la famille». L’une des raisons est que ses frères et sœurs plus âgés ont déjà formé les parents. Joaquin, avec sa famille, a discuté avec PeopleTV et a expliqué pourquoi il aime être le plus jeune membre de sa famille.

Avant que Joaquin n’explique sa position dans la famille, maman Kelly a révélé que chaque membre de la famille porterait la même tenue plus d’une fois, à l’exception de sa fille Lola. Kelly a ensuite plaisanté en disant que «certains» membres de la famille conserveraient également quelques exemplaires de la même chemise. Mais ensuite, la conversation se tourne vers Joaquin et pourquoi il aime être le plus jeune membre de la famille.

Ses frères et sœurs plus âgés se sont brisés chez les parents

«Ce que je préfère dans le fait d’être le bébé de la famille, c’est probablement de pouvoir apprendre de mon frère et de ma sœur», explique Joaquin. “Parce que j’ai vu leurs expériences au lycée, et je m’en tire aussi probablement plus.”

Il double ensuite son affirmation selon laquelle il s’en tire avec plus que ses frères et sœurs plus âgés. “J’ai fait des choses et je n’ai pas réussi …” commence-t-il. Mais sœur Lola injecte: “Tu veux vraiment y aller?” Pendant ce temps, Kelly se penche et dit: «Oui, nous voulons vraiment que vous y alliez. Qu’avez-vous fait? “

Comme elle le demande, Mark secoue la tête. “Non, non s’il te plait.” Joaquin continue. “Mais je n’ai pas eu d’ennuis alors que j’aurais peut-être dû.” Mark se demande alors si des années avec les enfants plus âgés ont aidé le couple à assouplir les règles.

Joaquin aime comment ses frères et sœurs plus âgés ont ouvert la voie

Lola convient que ses parents sont peut-être moins tendus. “Oui, c’est comme ça que ça se passe”, dit-elle. Mais ensuite Mark plaisante: “Nous avons été épuisés.”

Joaquin aime le souligner, en faisant signe à ses frères et sœurs. “Mais ils ont eu des ennuis, et moi non.” Pendant ce temps, le frère aîné Michael s’assoit et rit. Joaquin s’est récemment retrouvé dans un autre type de problème lors d’un match de catch. Kelly et Mark regardaient le match mais ne se rendaient pas compte que leur fils s’était cassé le nez.

“Je me disais:” Que se passe-t-il? “”, A déclaré Kelly, raconte People. «J’ai essayé de zoomer sur mon téléphone portable, j’ai essayé de zoomer, mais même que je ne vois pas vraiment grand-chose. Et puis ils le frottent. Nous sommes toujours sur les gradins. Et nous nous disons: “Quoi? Pourquoi le frottent-ils? “Ce que nous ne savons pas que nous ne pouvons pas voir, c’est qu’il saigne et qu’ils essuient le sang de lui.” Bien que Joaquin se soit cassé le nez, il est allé gagner le match. Elle a ensuite ajouté: «Saviez-vous que lorsque vous vous cassez le nez pendant que vous luttez, ils ont mis des tampons là-haut? Je suppose que le médecin l’a regardé et a dit: «Mettez deux tampons là-haut et appelez-moi le matin.»