Kelly Ripa et Mark Conseulos parlent de leur vie sexuelle saine

Kelly Ripa a déjà ouvert sa maison pour filmer “Live with Kelly and Ryan”, et maintenant, elle donne aux fans un aperçu de sa chambre.

L’animateur de talk-show a rejoint et Andy Cohen a rejoint l’hôte de SiriusXM Bruce Bozzi pour une émission spéciale de Radio Andy, “Quarantined with Bruce”, où la conversation s’est finalement tournée vers le sujet préféré de tout le monde: le sexe.

Kelly a demandé à Cohen combien de temps il n’avait jamais passé sans sexe. “C’est le plus long que je suis allé depuis l’université”, a déclaré Cohen, se référant à cinq semaines de auto-isolatio du coronavirusn. “Depuis avant que cela ne commence.”

Ripa a ensuite appelé son mari Mark Consuelos pour lui poser la même question. “Il va détester ça”, a-t-elle dit avant de demander les détails sales.

“Je dirais 17 ans et demi”, a-t-il répondu, se référant à ses années de virginité avant sa première fois. “Je suis en balade depuis.”

Andy et Kelly ont reculé, demandant s’il a eu une période de cinq semaines depuis qu’il est devenu sexuellement actif. Il a dit qu’il l’avait fait “quand je suis sur la route” avant que Ripa ne révèle qu’il était une fois en Australie sur un projet pendant 7 mois. “Mais vous êtes arrivé juste au milieu”, a ajouté Mark.

On a demandé aux deux à quoi ils attribuent leur vie sexuelle saine, Ripa disant qu’ils “se sont rencontrés au bon moment dans nos vies”. Elle a ensuite ajouté: “Nous étions vraiment flexibles. Nous étions flexibles les uns envers les autres. Nous nous sommes vraiment bien appris et donc cela s’accompagne d’un certain niveau de confort et de confiance et d’expérimentation. Nous nous amusons, nous apprécions.”

Mark était d’accord avec tout ce qu’elle a dit, ajoutant que Ripa coche “toutes les cases pour moi”.

Les deux sont actuellement en isolement avec leurs trois enfants, Michael, 22 ans, Lola, 18 ans et Joaquin, 17 ans. Lorsqu’on lui a demandé quel était le plus grand défi de les avoir autour de 24/7, Ripa a applaudi leurs enfants pour leurs attitudes pendant cette période.

“Je pense qu’ils savent à quel point ils ont de la chance, ils sont remplis de gratitude. Je pense qu’ils sont également ravis de ne pas avoir à faire leur propre lessive et à ne pas cuisiner leurs propres repas ou manger la nourriture de la cafétéria sur laquelle ils vivaient.” ,” elle a dit. “Ils ont une toute nouvelle appréciation pour nous.”

Elle a déclaré que le diagnostic positif de coronavirus d’Andy les avait également aidés à prendre la situation plus au sérieux. “Andy – pour ne pas te blâmer – mais quand tu es tombé malade, il est devenu très réel que quelqu’un qu’ils connaissent et aiment et considèrent leur ami, ce n’était pas une personne qu’ils ne connaissent pas vivant dans un autre endroit, ” elle a dit.

Quant aux défis, elle a dit qu’ils la taquinaient sans relâche.

“Le seul défi que je pense est de survivre à leur infinité … ils se moquent de nous en permanence”, a-t-elle révélé. “C’est constant. Dès que je quitte le bureau, quand j’ai fini mon show et que j’entre dans la cuisine, ils sont sur moi. Ils se moquent totalement de chaque mot que j’ai dit, de tout ce que j’ai fait . “

Cohen a déclaré que cela montrait seulement que “personne n’est à l’abri” des railleries de leurs enfants.