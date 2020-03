Kelly Ripa et Mark Consuelos font un don de 1 million de dollars pour le soulagement des coronavirus à New York

Kelly Ripa et son mari Mark Consuelos font un don énorme pour les efforts de secours dans leur ville natale de New York au milieu de la pandémie de coronavirus COVID-19 en cours et qui s’intensifie.

Selon un rapport de Gens, le couple a fait don d’un million de dollars, allouant une partie de ces fonds au bureau du gouverneur afin d’acheter des ventilateurs supplémentaires en prévision d’une augmentation continue des cas de coronavirus qui pourraient taxer l’équipement médical actuellement disponible.

Le reste de leur don présumé doit être offert à Gagner, un organisme de bienfaisance qui est «le plus grand fournisseur de logements familiaux et de logements avec services de soutien à New York, selon le site Web des organismes.

New York est l’un des plus durement touchés à ce jour dans la crise sanitaire actuelle, avec plus de 5 200 cas confirmés et 29 décès en date du jeudi soir. Le New York Times.

Le nombre total de cas confirmés de la nation continue de grimper en flèche alors que les tests deviennent plus facilement disponibles, dépassant les 13 000 jeudi soir, selon CNN. À ce jour, au moins 193 personnes sont décédées.

De nombreuses célébrités se sont mobilisées à la suite de cette crise sanitaire sans précédent à l’ère moderne. Ce dernier don fait suite à Ryan Reynolds et Blake Lively aussi offrant 1 million de dollars vers les efforts de secours, avec leur don destiné aux banques alimentaires à travers les États-Unis et le Canada.

Il y a tellement d’incertitude à propos de COVID-19 et à quel point la situation pourrait s’aggraver avant qu’elle ne s’améliore, il est donc réconfortant de voir des célébrités et des personnes qui ont les moyens d’offrir leur soutien pour aider des organisations qui à leur tour sont là pour soutenir ceux qui ont moins de chance.

C’est grâce à l’effort communautaire et à la réunion (mais pas littéralement) que nous serons en mesure de réduire la courbe et de sortir plus rapidement de l’autre côté de cette pandémie, comme la Chine semble maintenant le faire.

Le coronavirus (COVID-19) a plus de 246 000 cas confirmés et en a tué plus de 10 000 selon les derniers rapports à la fin du 19 mars.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 150 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 13 000 Américains ont contracté le virus et plus de 190 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que ces chiffres continueront d’augmenter.

Pour voir plus de notre couverture sur COVID-19, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant