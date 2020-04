Kelly Ripa et Mark Consuelos se sont rencontrés «au bon moment»

2020-04-17 23:30:07

Kelly Ripa et Mark Consuelos se sont retrouvés “au bon moment dans leur vie”.

Le couple s’est rencontré en 1995, à une époque où ils étaient tous les deux «souples» l’un envers l’autre, et ils s’étaient «bien appris», y compris en ce qui concerne leur vie sexuelle.

S’exprimant sur la mise en quarantaine de SiriusXM avec Bruce, elle a déclaré: “Je pense que nous nous sommes rencontrés au bon moment dans notre vie. Nous étions vraiment jeunes, pas que ce soit le bon moment dans la vie de quelqu’un, mais nous étions vraiment comme, pliables, non?” Comme si nous étions flexibles les uns envers les autres. Nous avons vraiment, comme, appris – nous nous sommes bien appris et donc avec cela vient un certain niveau de confort et de confiance et d’expérimentation et juste du plaisir comme nous nous amusons. ”

Pendant ce temps, la présentatrice de 49 ans avait précédemment révélé qu’elle considérait le mariage comme un “marathon”.

Elle a dit: “Vous allez vous battre, vous allez avoir des désaccords. Les relations, les mariages ne sont pas des sprints, c’est un marathon. Il va y avoir genre, mile 24, quand vous vous dites” j’arrête “. Mais vous devez juste passer à travers. Juste pousser à travers. Il n’y a vraiment rien d’insurmontable, à part les abus ou des choses de cette nature. Vous allez vous battre. Vous allez avoir des désaccords. Vous allez fondamentalement ne pas être d’accord sur les choses. Et si vous respirez, vous ne vous souvenez généralement pas de ce que vous combattez. ”

Le couple s’est rencontré sur “All My Children”, lorsque Kelly – qui jouait Hayley Vaughan – a aidé à auditionner Marc pour le rôle de Mateo Santos et elle a précédemment admis qu’elle savait qu’elle passerait son “avenir entier” avec l’acteur dès qu’elle verrait sa photo.

Elle a partagé: “Quand je l’ai vu, la photo de lui, j’ai vu tout mon avenir avec lui flash avant – comme je l’ai vu. Et je n’y crois pas et maintenant je le fais à cause de ce moment.”

