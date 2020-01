Kelly Ripa révèle qu’elle a cessé de boire

On dirait Kelly Ripa cessé de boire du vin – mais était Ryan Seacrest responsable de son changement majeur de style de vie?

Tout en discutant de la baisse des ventes de vin en 2019 dans l’épisode de lundi “Vivez avec Kelly et Ryan” Ripa a révélé qu’elle ne boit plus d’alcool, plaisantant que les ventes ont dû décliner parce qu’elle a cessé de le boire.

“Ils disent que les Américains ont acheté moins de vin l’année dernière”, a déclaré Ripa à Seacrest. «C’est la première goutte en un quart de siècle.» Maintenant, je crois que c’est parce que j’ai arrêté de boire, que j’ai causé ce glissement. J’ai influencé le marché.

“Je ne dis pas que j’ai chassé les gens”, a-t-elle ajouté. “Je dis que j’ai arrêté d’acheter du vin et qu’il y a une baisse de 25%.”

Bien que Ripa n’ait pas révélé la raison exacte pour laquelle elle a cessé de boire, Seacrest a semblé s’en attribuer le mérite, soulignant qu’elle s’est arrêtée lorsqu’il s’est joint à lui en tant que co-hôte en 2017.

“J’ai commencé l’émission et elle a arrêté de boire”, a-t-il déclaré. “Qu’est-ce que ça vous dit? Je ne sais pas … C’est bon ou mauvais?”

“C’est incroyable,” répondit Ripa.

L’alun “All My Children”, qui partage trois enfants avec son mari Mark Consuelos, a déjà parlé du régime strict qu’elle suit pour rester prête pour le bikini.

Le régime hautement alcalin, qui commence par un nettoyage de sept jours, se concentre sur les légumes comme le brocoli, les betteraves et le chou frisé tout en évitant les aliments acides.

“Cela a changé ma vie, cela a changé toute ma façon de penser à la nourriture”, a-t-elle déclaré en 2015, par Gens. “C’est un nettoyage très facile à gérer. C’est très facile à gérer. Vous n’avez pas faim. Ce n’est pas comme … les gens disent:” Qu’est-ce que tu manges? Tu bois, tu sais, un jus vert par jour? ” Non, ce n’est pas comme ça. Vous mangez. En fait, je mange beaucoup plus sur ce nettoyage que dans ma vie réelle, mais c’est ce que vous mangez et comment vous le mangez. “

