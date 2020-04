Kelly Ripa s’est coupé les cheveux avec des ciseaux de cuisine, révèle ses racines grises

Kelly Ripa devient créatif quand il s’agit de maintenir ses cheveux pendant la quarantaine.

Le lundi à domicile édition de “Vivez avec Kelly et Ryan” l’animatrice de talk-show, 49 ans, a rappelé comment elle s’est fait couper les cheveux depuis que les salons ont été fermés au milieu de la pandémie de Coronavirus. Comme elle ne possède pas de ciseaux de coupe, elle a utilisé ce qu’elle avait dans sa maison.

“Je ne vais pas mentir, je me suis coupé les cheveux”, se souvient-elle en étant assise à côté de son mari, Mark Consuelos, 49 ans, qui remplaçait Ryan Seacrest. “J’ai utilisé des ciseaux de cuisine, nous n’avons évidemment pas de ciseaux de coupe. J’ai coupé mes propres cheveux.”

Ripa a expliqué qu’elle avait décidé contre une certaine frange, sachant que Consuelos serait intervenu.

“Je n’ai pas coupé la frange, parce que c’est …” commença-t-elle avant que son mari ne l’interrompe, “Je t’aurais arrêté.”

“C’est le genre de ciseaux avec lesquels tu coupes le tissu!” la “Riverdale” rappelle l’étoile. “Je n’ai rien dit, mais j’étais prêt à sauter au cas où tu traverserais le coup.”

Ripa a également parlé de la façon dont elle garde ses cheveux gris à distance – quelque chose qu’elle a partagé avec ses disciples à travers des publications hebdomadaires “#RootWatch” sur son histoire Instagram.

abc

“Quiconque me suit sur Instagram sait que [my hair] est pulvérisée “, a-t-elle dit en montrant la caméra Skype.” Et vous pouvez en quelque sorte la voir forcer. Il veut te montrer. Il veut que vous voyiez la réalité. Là, je l’ai fait. “

“Depuis que je t’ai rencontré, tu m’as dit que tu étais gris,” répondit Consuelos. “Et je dois te le dire, je te vois le matin et je pense que c’est magnifique. J’aime ça. J’ai hâte de voir quand il est complètement gris.”

“Ce qui est probablement d’ici la fin de la semaine”, a plaisanté Ripa en réponse.

Quant à Consuelos, il a également fait preuve de créativité avec ses cheveux pendant la quarantaine et a développé une moustache. Bien que Ripa ait déclaré qu’elle était fan des nouveaux poils du visage de son mari – qu’elle décrivait comme ayant son “propre écosystème” – leurs trois enfants Michael, 22 ans, Lola, 18 ans, et Joaquin, 17 ans, n’y sont apparemment pas intéressés.

“Ils disent que je ressemble à une star du porno vieillissante”, a expliqué Consuelos, ajoutant: “Vous savez que mon père avait une moustache. Et il en a toujours. En grandissant, je pense qu’il l’a rasée une fois et ma mère l’a fait repousser. Parce que il avait beaucoup d’espace entre son nez et sa lèvre supérieure. “

“Je peux le prendre ou le laisser, je l’aime dans les deux sens”, a répondu Ripa.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

selfies à voir absolument

Kelly Ripa ne se soucie pas des enfants «embarrassants» avec cette photo sexy