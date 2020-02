Kellye Nakahara mort à 72 ans

2020-02-17 23:30:03

La star de ‘M * A * S * H’, Kellye Nakahara, est décédée à l’âge de 72 ans après une courte bataille contre le cancer.

La star de «M * A * S * H» – qui jouait le Lieutenant Nurse Kellye dans la sitcom qui représentait Mobile Army Surgical Hospital – est décédée «paisiblement» dimanche (16.02.20) à son domicile de Pasadena, en Californie, à la suite d’une bataille contre le cancer.

Selon TMZ.com, Kellye était entourée de sa famille à sa mort.

Elle laisse dans le deuil son mari David Wallet – qu’elle a épousé en 1968 – leurs deux enfants Nalani Wallet et William Wallet, et leurs deux petits-enfants.

Kellye – qui voulait à l’origine être aquarelliste – s’est fait un nom lorsqu’elle a décroché le rôle dans la comédie de guerre de Corée en 1973.

Elle a continué de faire partie du programme jusqu’à son terme en 1983.

La finale de la série intitulée “ Au revoir, adieu et amen ” reste l’épisode le plus regardé de l’histoire de la télévision – avec plus de 105 millions de téléspectateurs.

Après la comédie, Kellye a continué à décrocher un rôle dans ‘Clue’, la version 1998 d’Eddie Murphy de ‘Doctor Dolittle’ et ‘Sabrina, The Teenage Witch’.

Sa mort survient quelques semaines seulement après que le co-créateur de M * A * S * H, Gene Reynolds, est décédé à l’âge de 96 ans au Providence Saint Joseph Medical Center de Burbank.

