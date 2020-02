Kelsey Weier veut-elle être la prochaine Bachelorette? La candidate de Peter Weber dit qu’elle n’y pensait pas beaucoup

Alors que la saison The Bachelor de Peter Weber touche à sa fin, les fans meurent d’envie de savoir qui deviendra le nouveau bachelorette. Il y a beaucoup de membres du casting qui conviendraient pour le rôle. Mais après son élimination de la saison de Weber lors de la semaine 8, de nombreux fans de Bachelor Nation ont commencé à placer leurs paris sur Kelsey Weier en tant que prochaine bachelorette pour la saison 2020. Mais Kelsey veut-elle le titre? Récemment, l’ancienne Miss Iowa USA a discuté de ses réflexions sur The Bachelorette Season 16.

Qu’est-il arrivé à Kelsey Weier et Peter Weber dans la saison 24 de «The Bachelor»?

Kelsey Weier de «The Bachelor» | Maarten de Boer / ABC via .

Kelsey a eu une histoire intéressante dans The Bachelor Season 24, pour dire le moins. L’athlète de 28 ans a d’abord fait sa marque avec «Champagne Gate». Plus tard, Kelsey a été marquée comme étant trop émotive par ses concurrentes. Mais indépendamment de la folie qui se passait dans le manoir Bachelor, Kelsey avait un lien avec Weber.

Dans les villes natales, les fans de Bachelor Nation pouvaient clairement voir l’amour de Kelsey pour Weber. Dans l’épisode du 17 février, le couple s’est envolé pour Des Moines, Iowa, où Weber a rencontré la famille de Kelsey. Puis après le dîner, Kelsey a dit à sa famille qu’elle accepterait une proposition de Weber. Cependant, elle ne savait pas vraiment ce que les «sentiments forts» de Weber pour elle signifiaient vraiment.

Pendant ce temps, la mère de Kelsey a averti Weber de ne pas blesser sa fille. Le célibataire a reconnu son inquiétude. Puis, à la fin de leur rendez-vous dans la ville natale, Kelsey a parlé à Weber de ses sentiments. “Je pensais ce que j’ai dit, et je suis amoureux de toi”, a déclaré Kelsey. “Je sais qu’ils voient ça.”

“Mon cœur est définitivement tombé”, a répondu Weber.

Tout entre Weber et Kelsey semblait parfait. Mais lors de la cérémonie de la rose de la semaine 8 du Bachelor, Kelsey a été éliminée. Puis dans son confessionnal de sortie de limousine, Kelsey a exprimé sa déception.

“Je suis toujours sous le choc, et comme, confus”, a déclaré Kelsey. «Je ne m’attendais tout simplement pas à tomber amoureux de lui aussi fort que moi. Mais je suis tombé, et il ne l’a pas fait. Et ça fait vraiment mal. “

Ce que Kelsey Weier dit de la possibilité d’être le prochain bachelorette en 2020

Après que Kelsey ait quitté The Bachelor, quelques fans ont présenté Miss Iowa USA 2017 comme la prochaine bachelorette. Même Bachelor in Paradise alun, Ashley Iaconetti, veut voir Kelsey comme la nouvelle dirigeante, notant que l’ex de Weber est «100% prêt».

“Cette fille essaie de trouver son mari”, a déclaré Iaconetti à Life and Style Magazine. “Je ne pense même pas qu’elle se soucie de tout le hoopla qui accompagne le spectacle.”

Puis, lors d’une conversation avec People après le tournage de l’émission spéciale Bachelor: Women Tell All, le 21 février, Kelsey a discuté de la possibilité de devenir The Lead Bachelorette en 2020. Mais il semble que la jeune femme de 28 ans n’y ait pas beaucoup réfléchi.

“Pour en arriver là, cela n’a jamais été mon intention ou mon objectif”, a déclaré Kelsey lorsqu’on lui a demandé si elle serait la prochaine célibataire.

Elle a poursuivi: «C’était toujours pour voir si cela pouvait réellement fonctionner pour moi. Je pensais que c’était possible avec Peter. Mais on ne m’a pas demandé et honnêtement jusqu’à ce que je commence à comprendre mes sentiments envers Peter, ce n’est jamais quelque chose auquel j’ai même pensé. “

[Alertespoil:[Spoileralert:Le baccalauréat: les femmes racontent tout et La bachelorette Possibilités de leads pour la saison 16.]

Reality Steve révèle qui a interviewé pour devenir le prochain bachelorette pour 2020

Casting de la saison 24 de «The Bachelor» | ABC / Craig Sjodin

Après l’enregistrement de The Bachelor: Women Tell All, Reality Steve, le roi des spoilers de la franchise, a révélé ce qui se passerait le 2 mars. Le blogueur a également partagé que Kelsey recevra une interview “hot seat” et a noté qu’il s’agissait “essentiellement d’une audition de bachelorette. ”

“Elle est définitivement en lice”, a écrit Reality Steve sur Instagram. «Ashley I. était dans le public et est descendue et a applaudi Kelsey pour avoir pu montrer ses émotions pendant le spectacle. Elle lui a ensuite présenté une bouteille de champagne géante. »

Ensuite, dans un article de blog le 26 février, Reality Steve a brièvement discuté de la saison 16 de la Bachelorette. Et finalement, ABC n’a pas encore choisi la nouvelle licence. Mais même ainsi, le blogueur a partagé qui pourrait être en lice.

«Je peux vous dire que trois noms dont je suis sûr ont été à Los Angeles et ont rencontré une production pour des interviews formelles: Kelsey, Tayshia [Adams]et Tia [Booth]», A écrit Reality Steve. “Je suis sûr qu’il y en avait plus, mais ces trois-là l’ont certainement fait.”

Cela dit, Reality Steve dit qu’il n’arrête pas d’entendre “ils n’iront pas avec quelqu’un de la saison de Peter.” Mais il reste à déterminer si ces chuchotements ont du poids.

À ce stade, les fans devront simplement attendre et voir à qui l’équipe du Bachelor décide de demander de devenir le prochain bachelorette. Il existe un certain nombre de candidats viables, dont Kelsey. Alors restez à l’écoute. ABC révélera – et confirmera – plus de détails bientôt.

