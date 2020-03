Kendall Jenner clame qu’elle ne prend pas la quarantaine au sérieux

2020-03-25 07:30:05

Kendall Jenner a rassuré ses fans qu’elle prend le verrouillage de la Californie “très au sérieux” pendant la pandémie de coronavirus.

Kendall Jenner a dénoncé le fait qu’elle ne prenne pas au sérieux le fait d’être en quarantaine.

La mannequin de 24 ans s’est adressée à Twitter pour empêcher ses disciples de lui demander pourquoi elle était sortie de la maison dans sa voiture en train de démarrer le moteur de son moteur pendant la pandémie de coronavirus, alors que Los Angeles est en lock-out.

Un utilisateur, un compte de fan, a partagé une capture d’écran du cliché Instagram Story de Kendall d’elle-même assise dans sa voiture rouge classique, qu’elle a sous-titrée, “Il fallait juste la démarrer”, et l’a suppliée: “UHMMM NO, Stay Home.

@KendallJenner (sic) ”

Une autre a répondu au compte des fans pour défendre Kendall, en écrivant: “Non, elle vient de tourner la voiture! (Sic)”

A quoi ils ont répondu: “oh d’accord HAHAHA je pensais qu’elle allait se promener sur le visage avec des larmes de joie désolé (sic)”

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a ensuite expliqué qu’elle restait à la maison et prenait les mesures “très au sérieux”, mais a rappelé à tout le monde que ce n’était “pas une mauvaise idée” de prendre un “air frais” tout en gardant un “coffre-fort”. distance”.

Elle a expliqué: “bien sûr que je reste à la maison !! en prenant cette quarantaine au sérieux … mais aussi pas une mauvaise idée de prendre un peu d’air frais tant que vous gardez une distance de sécurité avec les autres et suivez toutes les directives 🙂 sain (sic) ”

Pendant ce temps, la sœur de Kendall, Kylie Jenner, a admis qu’elle “adore” être à la maison pendant la pandémie.

Le parent des frères et sœurs Caitlyn Jenner a gardé le contact avec la beauté de 22 ans via FaceTime tous les jours depuis que la Californie a été mise en détention dans le but de ralentir la propagation de COVID-19 et pense qu’elle aime vraiment être confinée dans son manoir car elle peut passer chaque minute de chaque jour avec sa fille Stormi, deux ans.

Caitlyn, 70 ans, a déclaré: “Je pense que Kylie est heureuse parce qu’elle est à la maison et passe beaucoup de temps avec Stormi et elle aime ça.”

Alors que Kylie, 22 ans, a Stormi – qu’elle a avec son ex-partenaire Travis Scott – pour garder sa compagnie, Kendall, 24 ans, est à Palm Springs avec certains de ses amis.

Caitlyn a expliqué: “Kendall a quelques amis à Palm Springs. Tout le monde y fait face.

“Nous devons simplement réaliser que la santé de notre pays est beaucoup plus importante, et le sucer au niveau des affaires. Et quand les choses s’arrêteront et que les choses redeviendront normales à un moment donné, nous recommencerons. En ce moment, tout le monde se couche.

“Kylie est un homme à la maison. Kendall aime sortir, mais [Kylie] aime être à la maison. Elle aime cuisiner, aime être avec le petit Stormi. Et elle va très bien. “

