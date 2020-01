Kendall Jenner dit que Kourtney Kardashian n’abandonne «pas nécessairement» «suivre les Kardashian»

Kendall Jenner met l’enregistrement directement sur l’avenir de Keeping Up with the Kardashians.

Depuis que Kourtney Kardashian a annoncé qu’elle prenait du recul par rapport à la série de téléréalité de sa famille pour se concentrer sur le fait d’être une mère pratique, beaucoup pensaient qu’elle quitterait bientôt définitivement la série.

Certains étaient même convaincus que la fondatrice de Poosh était renvoyée de la série, car elle ne voulait plus montrer sa vie personnelle à la caméra.

Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian et Kris Jenner | Todd Williamson / E! Divertissement / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Après des mois de spéculation en cours, Jenner s’est finalement ouvert sur ce scandale de Kardashian et a répondu à la question que beaucoup d’entre nous mouraient d’envie de savoir: Kardashian quitte-t-il vraiment KUWTK?

Jenner a révélé qu’il y avait un drame majeur pour Kardashian

De nombreuses célébrités se sont retrouvées sur la sellette lors de leur apparition dans un épisode de The Ellen Show, et Jenner a été la dernière star à répondre à une question brûlante que DeGeneres et les fans ont posée.

Pendant l’épisode, l’animateur de talk-show a interrogé le mannequin sur le frère aîné de Kardashian qui aurait quitté KUWTK.

Alors que beaucoup étaient convaincus que Kardashian avait fini avec le spectacle pour de bon – en particulier après le récent drame qu’elle avait vécu avec les sœurs Kim et Khloé – Jenner avait rapidement mis fin à l’idée que sa sœur quittait la série pour toujours.

“Non, eh bien, tout d’abord, pas nécessairement [is Kourtney leaving the show]», A commencé Jenner.

Elle a ensuite expliqué que, tout comme elle, Kardashian n’est pas intéressée à partager sa vie personnelle avec le monde, car ses priorités ont changé au cours des dernières années.

“Je pense que Kourtney a des limites, ce qui est parfaitement compréhensible”, a-t-elle poursuivi. “Je pense que pour répondre un peu plus à votre question, je n’ai toujours pas laissé ma vie personnelle entièrement dans la série, donc ça a toujours été une chose pour moi, mais pour Kourtney, elle a à un moment donné laissé sa vie personnelle la vie est au rendez-vous alors maintenant, c’est un peu plus de changement, je suppose, pour que tout le monde comprenne. »

En plus de s’ouvrir sur l’avenir de Kardashian sur KUWTK, Jenner a également taquiné que le désir du fondateur de Poosh de ne pas filmer sa vie personnelle provoquerait un drame intense dans les épisodes à venir.

“Mais non, je ne pense pas qu’elle soit pleinement confirmée de ne pas être présente”, a déclaré Jenner à DeGeneres. “Disons simplement que ça devient un peu plus fou avant de s’améliorer, et il se passe des choses assez folles.”

Kardashian a récemment laissé entendre qu’elle se retirait du spectacle, mais pas à cause du drame

Bien que l’ampleur de la prochaine implication de Kardashian dans KUWTK ne soit pas claire, elle a révélé en octobre 2019 qu’elle ne quitterait pas définitivement la série.

«Je viens de décider de passer plus de temps en tant que maman et d’y mettre plus d’énergie», a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. “Mais je ne dis pas au revoir. Mais je pense que vous devrez en voir plus sur la nouvelle saison, la saison 18. Elle n’est pas encore diffusée, mais elle est en cours de tournage. Actuellement, dans cette salle. “

Bien que beaucoup d’entre nous aient été heureux d’apprendre que Kardashian ne quittait pas la série, nous nous sommes vite retrouvés à nous demander si c’était toujours le cas après avoir été témoin du drame entre elle et ses sœurs.

En décembre 2019, les fans ont regardé les sœurs Kardashian se faire remarquer dans un épisode de KUWTK sur la réticence de la fondatrice de Poosh à parler ouvertement de sa vie amoureuse à la caméra.

Après que la mère de trois enfants ait refusé de divulguer des informations personnelles à ses sœurs pendant que les caméras tournaient, Kim et Khloé Kardashian ont menacé de licencier Kourt pour ne pas lui avoir pesé le poids.

“Tout le monde a besoin d’une conséquence f ** king”, a déclaré Kardashian West à leur mère, Kris Jenner. “Montrons-la. Si elle ne veut pas se présenter, si elle ne veut pas travailler et qu’elle a trop de frontières f ** king, alors elle est sortie. “

L’avenir de Kardashian dans l’émission de sa famille est toujours dans l’air, mais d’après ce que nous pouvons en dire, ce ne sera certainement pas la dernière fois que nous la verrons.