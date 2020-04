Kendall Jenner “ espérait ” que Hailey et Justin Bieber se marieraient

2020-04-06 09:30:07

Kendall Jenner a déclaré qu’elle “espérait” toujours que Hailey et Justin Bieber se marieraient, car elle voulait qu’ils soient heureux ensemble “si mal”.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ est une amie proche du mannequin de 23 ans, et a déclaré que bien qu’elle ait été surprise lorsque Justin a proposé en juillet 2018, elle voulait qu’ils se nouent “si mal”.

Lors d’un Instagram Live avec le couple marié – qui s’est marié en privé en septembre 2018, avant d’organiser une cérémonie plus large un an plus tard – Kendall a été invitée à voir si leur relation allait venir, et elle a répondu: “Honnêtement, non!”

Mais il a ajouté: “Je pense que j’espérais, évidemment Hails est ma femme, ma meilleure amie, et je le voulais tellement pour vous deux. Cela me rend vraiment très heureux.”

Kendall, 24 ans, a également parlé de jaillir de la romance de Justin et Hailey lors de leur mariage, dont elle a admis qu’elle était “assez ivre”.

Justin lui a dit: “Malgré les hauts et les bas que tu as toujours été là, je sais que tu as pour Hailey.”

Et quand il a suggéré que Kendall prendrait le parti de Hailey si le couple venait à se séparer, le mannequin a dit: “Non, je vous aime tous les deux, mais Hails est ma fille.”

Pendant la vidéo, le hitmaker “ Yummy ”, 26 ans, a également demandé à Kendall et Hailey depuis combien de temps ils se connaissaient, et Hailey a retracé leur amitié jusqu’à la première de “ The Hunger Games ” en 2012.

Et Kendall a ajouté: “Mais vous étiez plus amis avec Kylie [Jenner, Kendall’s younger sister]. Oh mon Dieu, j’étais si jeune. J’étais ami avec l’Irlande [Baldwin, Hailey’s cousin], puis vous et Kylie liés, alors je l’ai volée! J’ai volé Hails! Elle était ma première vraie amie à New York, Hails est la raison pour laquelle j’aime New York. ”

A quoi Hailey poussa un cri: “J’adore ça! Je ne t’ai jamais entendu dire ça!”

