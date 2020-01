Kendall Jenner et Ben Simmons de retour ensemble

2020-01-24 01:30:05

Kendall Jenner et Ben Simmons auraient ravivé leur relation.

Kendall Jenner et Ben Simmons sont de retour ensemble.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ aurait décidé de relancer sa relation avec le basketteur professionnel de 23 ans car ils ont toujours “le meilleur temps ensemble” et sont vraiment heureux en ce moment.

Une source a déclaré à PEOPLE.com: “Kendall a toujours aimé Ben.

“Ils ont toujours le meilleur moment ensemble. Ils sortent ensemble et semblent heureux pour l’instant. Ils ont tous les deux eu beaucoup de temps pour se voir.”

Cependant, les amis n’ont pas de grands espoirs pour eux car les choses semblent toujours “s’étouffer” entre eux une fois qu’ils deviennent absorbés par leur propre carrière individuelle.

Un initié a expliqué: “Dès qu’ils s’activent dans leur carrière, ça s’essouffle. Mais pour l’instant, tout va bien.”

La paire a mis la langue la main la semaine dernière quand ils ont été repérés lors d’un brunch à New York – quelques semaines seulement après avoir célébré le réveillon du Nouvel An ensemble.

Les amoureux ont passé l’occasion au restaurant sur le toit Attico à Philadelphie.

La mannequin de 24 ans s’est dirigée vers le restaurant vers 23h30 et elle a été suivie de près par la sportive, qui joue pour les Philadelphia 76ers.

Jusqu’à présent, Kendall a fait un effort concerté pour rester discrète sur sa vie amoureuse, laissant les fans deviner son statut de relation actuel.

Pendant ce temps, Kendall n’est pas le seul membre de sa célèbre famille à donner à son ex une seconde chance, car sa demi-sœur Kourtney Kardashian, 40 ans, a également récemment ravivé les choses avec son amoureux des jouets, Younes Bendjima, 26 ans.

Une source a récemment déclaré: “Dans le passé, Kourtney était très heureuse de sortir avec Younes et elle ressent la même chose maintenant. Ils ont fait une longue pause parce que Kourtney sentait qu’elle ne pouvait pas lui faire confiance. Il essaie de la convaincre qu’elle le peut cependant. .. Non seulement Younes était un super petit ami, mais il était aussi super avec les enfants de Kourtney. Ils l’aiment vraiment. Ce n’est jamais facile d’être une mère célibataire et de sortir ensemble. Et Kourtney le sait. Il semble qu’elle donne à Younes une autre chance. Et elle semble très heureux. “

Mots clés: Kendall Jenner, Younes Bendjima, Kourtney Kardashian, Ben Simmons

