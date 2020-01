Kendall Jenner et Ben Simmons profitent d’un déjeuner à New York

2020-01-22 02:30:05

Kendall Jenner et Ben Simmons ont suscité des spéculations selon lesquelles ils seraient de retour ensemble après avoir apprécié un déjeuner à New York le week-end dernier.

Kendall Jenner et Ben Simmons ont été repérés lors d’un déjeuner le week-end dernier.

Le mannequin de 24 ans et la star du basket-ball – qui a également été lié de manière amoureuse à Tinashe – ont alimenté encore plus de rumeurs selon lesquelles ils seraient de retour ensemble après avoir été vus en train de manger ensemble à New York, selon People.

Leurs retrouvailles surviennent quelques semaines seulement après avoir vu ensemble en 2020, passer l’occasion historique dans un restaurant sur le toit nommé Attico à Philadelphie.

TMZ a rapporté que la beauté brune s’est dirigée vers le restaurant vers 23h30 et qu’elle a été suivie de près par le sportif de 23 ans, qui joue pour les Philadelphia 76ers.

Malgré leur apparente scission, Kendall, 24 ans, a récemment assisté à certains matchs de basket de Ben, suggérant qu’ils pourraient être sur le point de raviver leur romance.

Cependant, Kendall a fait un effort concerté pour rester discrète sur sa vie amoureuse, laissant les fans deviner son statut de relation actuel.

Mais un initié a récemment déclaré que Kendall et Ben souhaitaient donner une deuxième chance à leur romance, le modèle passant beaucoup de temps à Philadelphie vers la fin de 2019.

La source a partagé: “Ils ont fait une pause parce qu’il était difficile de maintenir une relation avec leur emploi du temps. Mais ils sont restés en contact et il n’y a jamais eu de rupture désordonnée ni de rancune.

“Kendall a passé beaucoup de temps avec Ben au cours des dernières semaines à Philadelphie. Elle s’est envolée pour le voir chaque fois qu’elle le pouvait.”

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ et Ben aiment passer du temps ensemble et bien qu’ils trouvent difficile de maintenir une relation saine en raison de leurs horaires chargés, le duo de célébrités “fonctionne bien” en couple.

La source a ajouté: “Ils s’aiment vraiment et veulent faire partie de leur vie. Ils sont tellement à l’aise les uns avec les autres et rient toujours. Ils travaillent bien ensemble.”

Mots clés: Kendall Jenner, Ben Simmons

