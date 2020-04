Kendall Jenner: Kourtney Kardashian n’a pas «réglé» la scission de Scott Disick

2020-04-02 21:00:04

Kendall Jenner ne pense pas que Kourtney Kardashian a “traité” sa séparation de Scott Disick, malgré leur romance se terminant il y a cinq ans.

La star de téléréalité de 40 ans est sortie avec la fondatrice de Talentless – avec qui elle a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans – pendant près d’une décennie entre 2006 et 2015, et sa jeune sœur Kendall a déclaré que malgré leur rupture définitive qui a eu lieu il y a cinq ans, elle ne croit pas que Kourtney ait correctement accepté leur séparation.

S’exprimant sur ‘Keeping Up with the Kardashians’, Kendall, 24 ans, a déclaré à Scott: “Je dis juste, je pense que toute la situation l’a peut-être foutue mentalement et je ne pense pas qu’elle ait fait face à il.”

Scott, 36 ans, a nié la théorie de Kendall, mais a insisté sur le fait qu’il soutiendra toujours son ancien partenaire, quelles que soient leurs différences.

La star de “Flip It Like Disick” – qui est maintenant en couple avec Sofia Richie – a répondu: “Je pense que Kourtney, depuis très longtemps, se sent vraiment mal comprise et beaucoup de gens ont l’impression qu’elle est impolie, mais je sais elle veut bien. Et tu dois juste voir ça à travers elle et c’est parfois difficile. Mais je sais qu’elle veut être en bons termes avec tout le monde. Ça ne se passe pas toujours comme ça. ”

La conversation intervient après que Kourtney a eu une altercation physique avec sa sœur Kim Kardashian West, 39 ans, lors de l’épisode de la semaine dernière de leur E! émission de télé réalité, qui a laissé Kim saigner.

Et cette semaine, Kim a révélé que la matriarche de la famille Kris Jenner “pleurait” après avoir vu le combat se dérouler à la télévision, et a confirmé que Kourtney avait décidé de prendre une pause pour filmer l’émission.

Kim a déclaré: “Elle a pris la décision de prendre du temps libre maintenant, et je pense qu’elle en a vraiment besoin. Je pense que ce sera tellement mieux pour elle.”

Mots clés: Kendall Jenner, Kourtney Kardashian et Scott Disick

