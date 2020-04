Kendall Jenner pense que Kourtney Kardashian se débat depuis sa rupture avec Scott Disick, mais il n’est pas d’accord

Y avait-il des signes que Kourtney Kardashian se dirigeait vers son point de rupture avec Keeping Up With the Kardashians? Kendall Jenner pense que les choses ont mal tourné lorsque Kourtney et Scott Disick ont ​​rompu, mais Disick a d’autres idées sur ce qui s’est passé avec Kourtney pour mener à son combat physique avec Kim Kardashian.

Kendall Jenner, Kourtney Kardashian et Khloe Kardashian | Heidi Gutman / NBCUniversal

Khloé a tendu la main à Kourtney pour parler

Dans un nouveau clip promotionnel pour l’épisode du 2 avril de Keeping Up With the Kardashians, Khloé révèle qu’elle a tendu la main à Kourtney pour lui parler, en lui envoyant «le plus beau texte».

“Un million de pour cent, nous devons avoir une conversation sinon aujourd’hui, peut être n’importe quel jour, mais nous ne pouvons pas laisser cela continuer et le glisser sous le tapis comme nous le faisons habituellement”, lit-on dans le texte de Khloé. “Vous êtes quelqu’un que j’aime et respecte et je veux que vous vous sentiez toujours bien quand vous êtes autour de moi. J’aimerais que ce soit une conversation où les DEUX côtés se font entendre. Je ne veux pas avoir l’impression que c’est une relation unilatérale. Quoi que nous puissions faire là où la communication s’améliore, je le ferai. »

Kourtney n’a pas eu la réponse à laquelle Khloe s’attendait, cependant, en disant à Kendall: “Neuf heures plus tard, elle m’a envoyé une vidéo de l’avion privé dans lequel elle était.”

Khloe a qualifié la situation de frustrante

Kendall ne pense pas que Kourtney est «extrêmement consciente d’elle-même», explique-t-elle, «Elle ne peut pas s’asseoir et se contenter de dire:« D’accord, j’avais tort »ou« D’accord, f * ck. J’ai f * cked up. “Elle ne peut pas le faire”, at-elle ajouté.

“C’est frustrant parce que j’ai eu une relation tellement incroyable avec Kourtney, et je ne jetterais jamais ça, peu importe si nous sommes dans un endroit étrange en ce moment parce que ça va aller et venir”, partage Khloe lors d’un confessionnal. “Mais elle n’essaie même pas de faire les choses avec moi.”

Quand Disick arrive, Khloe dit: «[Kourtney] a décidé dans la vie qu’elle endosse le rôle de victime. Tout est quelqu’un d’autre… Je me sens tellement mal parce que je ne sais pas comment cela s’est produit. »

Kendall et Disick ont ​​des théories sur Kourtney

La tension de Kourtney avec la famille et les inquiétudes concernant le partage de sa vie privée avec le monde se préparent depuis un certain temps et Kendall pense que cela a tout à voir avec la séparation de Kourtney et Disick. «Je sais comment c’est arrivé», propose Kendall. “Honnêtement, je pense, à commencer par leur rupture.”

Disick ne semblait pas d’accord, alors Kendall lui a donné son point de vue sur la théorie. “Je dis simplement, je pense que toute la situation a pu la gâcher mentalement et je ne pense pas qu’elle s’en soit occupée”, explique Kendall.

Disick partage dans un confessionnal qu’il pense que Kourtney «depuis très longtemps se sent vraiment mal compris» à propos de tout.

“Et beaucoup de gens ont l’impression qu’elle est impolie, mais je

je sais qu’elle veut bien », a-t-il expliqué.

“Et tu dois juste voir ça

à travers elle et c’est un peu difficile parfois. “

Il a ajouté: «Mais je sais qu’elle veut être en bons termes avec tout le monde. Ça ne vient pas toujours comme ça. “