Kendall Jenner repéré avec des styles ex-Harry, ne sortira pas avec Ben Simmons exclusivement

Les fans ont du mal à suivre la vie amoureuse de Kendall Jenner ces jours-ci. En décembre 2019, la nouvelle a éclaté que la star de télé-réalité et Ben Simmons étaient de retour après avoir été repérée lors d’un match des Philadelphia 76ers. Les deux ont ensuite été vus traîner ensemble début février au Super Bowl LIV à Miami.

Mais quelques semaines plus tard, le modèle a été photographié en train de se mettre à l’aise avec l’un de ses célèbres ex. Alors, que se passe-t-il vraiment avec Jenner et la star de la NBA, et où en sont les choses avec Harry Styles?

(En haut): Harry Styles et Kendall Jenner | Terence Patrick / CBS via . (En bas): Ben Simmons | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Pourquoi Kendall Jenner et Ben Simmons ont rompu initialement

Simmons et la star de Keeping Up with the Kardashians auraient commencé à sortir ensemble au printemps 2018 après qu’elle et un autre joueur de la NBA, Blake Griffin, l’auraient arrêté. Jenner et Simmons étaient allumés et éteints pendant un an avant de se séparer pour de bon (du moins le pensions-nous) en mai 2019.

À l’époque, il a été signalé qu’ils se souciaient vraiment les uns des autres et voulaient que cela fonctionne, mais leurs horaires de travail chargés et leur vie dans différentes villes rendaient les choses difficiles.

Ce même mois, Jenner a expliqué pourquoi elle n’aime pas mettre sa vie amoureuse sous les projecteurs lors d’une interview avec Vogue Australia en disant: «Je suis très jeune, et en ce moment, j’ai l’impression que les relations ne sont pas toujours super certaines, et Je ne veux pas porter trop d’attention à quelque chose si vous ne connaissez pas vraiment le long terme. »

Quand et où Jenner a été aperçu avec Harry Styles

Alors qu’il était présumé que le modèle de piste et que Simmons étaient de retour ensemble après avoir pris part au Super Bowl, Jenner a été vue engager une conversation intime avec son ancienne flamme, Harry Styles, lors d’une soirée des BRIT Awards le 18 février.

Les deux figuraient parmi les célébrités de l’hôtel The Standard à Londres, avant de s’installer dans la boîte de nuit The Box à Soho.

Bien que Jenner et l’ancien membre de One Direction soient restés amis depuis qu’ils ont appelé à quitter en 2016, la récente observation a laissé les fans se gratter la tête et se demander ce que cela signifiait pour la relation entre le mannequin et Simmons.

Jenner et Simmons ont un arrangement sans attaches

Ben Simmons et Kendall Jenner | James Devaney / Images GC

Parce que Jenner aime être privée de sa vie amoureuse, elle n’a pas déclaré publiquement ce qui se passe, cependant, une source proche d’elle a expliqué la situation à Us Weekly.

Selon cet initié, «Kendall et Ben ne sont pas officiellement de retour ensemble. Ils aiment tous les deux avoir une relation sans attaches entre eux, pour la plupart. Ils travaillent et voyagent fréquemment et ne trouvent pas très réaliste d’être dans une relation exclusive les uns avec les autres. Mais ils s’aiment vraiment beaucoup et aiment passer du temps ensemble. »

La source a ajouté que la mère de Jenner et ses frères et sœurs comme Simmons, mais ils préfèrent qu’elle garde les choses de cette façon afin qu’elle ne “se blesse pas comme certaines des autres filles de la famille dans le passé”.

Donc pour l’instant, l’arrangement actuel semble fonctionner pour les deux.

