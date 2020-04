Kendall Jenner reste en forme avec son chien pendant la quarantaine

La famille Kardashian-Jenner limite les contacts sociaux comme nous tous. Et avec la plupart des gymnases fermés (et en supposant que la plupart des entraîneurs personnels n’organisent pas de séances en face à face non plus), la famille doit toujours faire de l’exercice d’une manière ou d’une autre. Kendall Jenner a montré aux fans qu’elle passait du temps avec son chiot pour rester en forme.

Kendall Jenner | Ryan Emberley / amfAR / . pour amfAR

Les Kardashian s’entraînent normalement six jours par semaine

La famille Kardashian-Jenner se soucie beaucoup de rester en forme.

Après tout, leur apparence fait partie intégrante de leur image globale, et la

les sœurs se soucient beaucoup de ce à quoi elles ressemblent. La plupart des sœurs travaillent six

jours par semaine; Khloé Kardashian passe sans doute le plus de temps au gymnase,

puisqu’elle travaille non seulement mais anime également l’émission de téléréalité Revenge Body.

Kim Kardashian West passe environ une heure et demie dans le gymnase six jours par semaine – elle commence tôt pour qu’elle puisse avoir terminé au moment où ses enfants se réveillent. Bien que Kylie Jenner ne fonctionne pas autant que ses sœurs, elle se soucie toujours de ce qu’elle met dans son corps, et Kourtney Kardashian et Kendall Jenner sont de la même manière.

Kendall Jenner n’est en quarantaine avec personne

La plupart des Kardashian-Jenners ont quelqu’un d’autre pour leur tenir compagnie pendant la durée des commandes de séjours à domicile en Californie. Kim est en quarantaine avec toute sa famille, tandis que Khloé, Kourtney et Kylie sont toutes en quarantaine avec leurs enfants. Kendall Jenner, cependant, vit seule, et elle n’a pas été mise en quarantaine avec quelqu’un d’autre que son chien.

Kendall mène une vie un peu plus calme que le mode de vie trépidant de ses sœurs. Bien que Kendall ait une carrière de mannequin réussie, elle n’est pas aussi active dans l’émission de téléréalité de la famille ou sur les médias sociaux. Et elle fait toujours de son mieux pour garder sa vie personnelle à l’écart des nouvelles. Kendall ne craint probablement pas de passer du temps seul supplémentaire pendant le verrouillage.

Kendall reste en forme en prenant son chien pour des promenades

Ces jours-ci, tout le monde a hâte de sortir. Le printemps bat son plein et les jours plus chauds font que tout le monde a soif de soleil. Kendall a récemment publié une photo faisant une promenade avec son chien; elle portait un sweat-shirt gris décontracté avec un fond gris coupé tout en marchant dans le pinscher Doberman.

Kendall a également récemment partagé son entraînement préféré à la maison avec ses fans, et cela ne prend que 11 minutes. Il se compose principalement de craquements et de planches, et nous supposons qu’elle a également intégré cela dans sa routine quotidienne.

La famille essaie aussi de garder ses fans à l’intérieur

Les Kardashian-Jenners ont prêché à leurs fans à quel point il est important de rester à la maison. Kylie Jenner publie souvent des messages sur Instagram pour rester à l’intérieur et a continué d’encourager ses fans à faire de même. La famille a clairement beaucoup d’influence sur toute sa renommée, alors ils comprennent l’importance de donner l’exemple à leurs fans.

À l’heure actuelle, on ne sait pas quand les commandes de séjour à domicile seront

levé; il a été question de rouvrir l’économie très lentement. Pour

maintenant, cependant, Kendall aime probablement avoir le temps seul.