Kendall Jenner révèle l'importance de la vie privée dans sa vie, affirme que les relations sont «sacrées»

Kendall Jenner a toujours été la Kardashian-Jenner la plus silencieuse. Bien que ses frères et sœurs n'aient jamais été timides au sujet de leurs relations, Jenner a toujours gardé sa vie personnelle secrète. En dépit d'être une star de l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires à la télévision, Jenner a grandi en faisant de son mieux pour garder le monde hors de sa vie. Et elle a expliqué ce qu'elle ressent vraiment à l'idée de garder sa vie personnelle si loin du public.

Jenner fait à peine des apparitions sur ‘KUWTK’

Quand L'incroyable famille Kardashian Jenner et sa sœur cadette, Kylie Jenner, ont été projetées pour la plupart des téléspectateurs. Les deux filles n'avaient que neuf et 11 ans, elles n'avaient donc pas le même lien avec le public que leurs sœurs aînées. Mais en grandissant, ils ont acquis une base de fans plus importante pour eux-mêmes. Kendall Jenner était une habituée de la série, mais maintenant, elle a un peu ralenti son rôle. Elle a un contrat différent de celui de ses trois sœurs aînées et n'apparaît pas dans l'émission presque aussi souvent qu'eux.

Elle a toujours fait de son mieux pour garder ses relations tranquilles

Malgré la renommée massive de sa famille, Jenner a fait de son mieux pour garder ses relations privées. Elle a été liée à de nombreux gars au fil des ans, mais il n'y a pratiquement aucune confirmation de chaque côté. Elle était récemment dans une relation avec Ben Simmons (Jenner était un peu plus ouverte sur cette relation qu'elle ne l'a été dans le passé), mais les deux se sont séparés au printemps 2019. Dans le passé, elle a été liée à Harry Styles, ASAP Rocky et Blake Griffin, entre autres. Mais elle a un moyen de garder les choses silencieuses, il est donc difficile de confirmer si oui ou non elle était réellement en relation avec ces personnes.

Jenner considère les relations comme «sacrées» et a plusieurs raisons de vouloir la vie privée

En 2017, Jenner a révélé qu'elle n'avait jamais voulu d'elle

la vie personnelle à diffuser car il y a tellement de questions. "Si

Je ne suis pas complètement, complètement dedans avec quelqu'un, pourquoi devrais-je le rendre public pour tout le monde

d'autre? "Jenner a dit Harper's

Bazar. "Si je ne sais même pas ce que c'est, pourquoi le ferais-je savoir au monde?"

Jenner a également mentionné qu'elle pense que les relations sont «sacrées» et a déclaré que les opinions des autres n'avaient pas d'importance quand il s'agissait de qui elle sortait. «Les gens veulent commencer le drame. Si j'avais un petit ami, les gens vont dire toutes ces choses qui vont probablement nous faire rompre. "

Elle a fait la vie un peu différemment de ses frères et sœurs

Jenner a fait de son mieux pour ne pas se mettre dans le

projecteur. Bien qu'il lui soit impossible de vivre une vie d'isolement total en raison

à sa célèbre famille, elle ne se met pas beaucoup en avant. Elle est un peu

plus silencieuse sur les réseaux sociaux que ses sœurs, et elle ne fait pas la publicité des amitiés

ou des relations beaucoup. De plus, elle a gardé sa carrière principalement axée sur la modélisation,

aussi, plutôt que de se ramifier dans de nombreuses entreprises différentes. Jenner définitivement

fait de son mieux pour vivre une vie normale, mais il est difficile d'imaginer essayer de le faire

que dans une famille si célèbre.