Kendall Jenner adorerait être l’AP de Beyoncé pendant un an pour découvrir ce qu’elle mange et regarde.

Kendall Jenner veut être l’assistante personnelle de Beyoncé.

La mannequin de 24 ans adorerait occuper la position hautement souhaitée – mais seulement “pendant un an” – car elle veut savoir ce que la hitmaker “Formation” a pour le petit déjeuner chaque matin et ce qu’elle regarde à la télévision le soir. .

S’exprimant dans la nouvelle vidéo de campagne de Calvin Klein, Kendall a déclaré: “Si je devais être un assistant personnel pendant un an, je choisirais Beyoncé. Juste parce que je veux savoir ce qu’elle mange le matin. Je veux juste savoir ce qu’elle a pour le petit déjeuner.

“J’ai juste vraiment besoin de savoir quelles émissions de télévision elle regarde. Comme vous regardez” Bachelor in Paradise “? Parce que si c’est le cas, nous devrions être les meilleurs amis!”

Mais il ne devrait pas être trop difficile pour Kendall de savoir ce que Beyoncé fait à la maison car son beau-frère Kanye West – qui est marié à sa demi-sœur Kim Kardashian West – est de bons amis avec la beauté brune et son mari Jay Z.

Pendant ce temps, la vie amoureuse de la star de “ Keeping Up With the Kardashians ” a récemment été le sujet de conversation brûlant car on pense qu’elle a ravivé sa relation avec son petit ami On / Off Ben Simmons à la fin de l’année dernière.

Kendall – qui a été lié à Justin Bieber, Anwar Hadid et Harry Styles dans le passé – a déclaré: “Je pense que vous apprenez des leçons différentes dans chaque relation. Donc, je pense que j’ai appris tellement de choses différentes à partir de tant de relations différentes.

“Beaucoup de relations m’ont appris plus sur moi-même, ce qui est le plus précieux. Et comme ce que je veux d’une personne ou d’une relation.”

Il semble que sa mère Kris Jenner soit convaincue que sa relation avec Ben fonctionnera cette fois car elle a prédit que Kendall accoucherait de son prochain petit-enfant.

