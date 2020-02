Kendall Jenner veut être sa «meilleure» personne

2020-02-09 07:30:04

Kendall Jenner veut être “la meilleure version” d’elle-même, car elle dit qu’elle n’aime pas se comparer à quelqu’un d’autre.

Kendall Jenner veut être “la meilleure version” d’elle-même.

Le mannequin de 24 ans a dit qu’il peut être difficile d’apprécier ce qu’elle a quand elle regarde le projet “parfait” de son copain sur les réseaux sociaux, mais dit qu’elle essaie d’être la “meilleure” possible sans comparer elle-même à quelqu’un d’autre.

Lorsque E! Nouvelles quel message elle donnerait à ceux qui l’admirent, elle a dit: “Je pense que chaque jour, j’essaie juste d’être la meilleure version de moi-même. Je crois vraiment, vraiment en ne pas essayer d’être quelqu’un d’autre mais juste … être la meilleure version de vous-même.

“Je ne pense pas que vous ayez besoin d’essayer d’être quelqu’un d’autre. Je pense que c’est ce dont j’essaie toujours de me souvenir, surtout aujourd’hui dans les médias sociaux – quand vous regardez tout le monde, pensez que la vie de chacun est si parfaite Mais juste être comme, “Vous savez quoi? Je suis stupide.” ”

Et la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ veut que son homme parfait connaisse également sa valeur, comme elle a récemment déclaré qu’elle trouvait la confiance attrayante.

Elle a avoué: “Mon plus grand allumage est probablement quelqu’un qui est confiant et j’aime vraiment une personne pleine d’esprit. Quelqu’un qui peut me faire rire.

“Plus tu es bête, plus tu es toi-même, plus tu es non filtré, je pense que le mieux c’est.”

Pendant ce temps, Kendall avait déjà parlé de son enfance, révélant qu’elle se sentait “ennuyée” de n’avoir jamais eu de véritable bal de promo et qu’elle souhaitait pouvoir “passer du temps” en public sans être dérangée par personne.

Elle a dit: “J’ai eu une enfance assez normale, avec une torsion, et je suis allée à l’école jusqu’à la 10e année. Pour les 11e et 12e, j’ai fait l’école-maison, mais j’ai quand même vu beaucoup de mes anciens amis. Je ne suis pas allé à bal, cependant, ce qui était un peu ennuyeux. Je ne peux pas vraiment me plaindre sauf pour l’instant, peut-être, je voudrais aller à Disneyland ou une plage publique. Aller à une plage en paix serait adorable. Pouvoir accrocher sortir et rencontrer de nouvelles personnes et ne pas être dérangé serait génial …

“Vous allez en ligne et vous voyez tout le monde se dire les pires choses, et il est difficile de rester positif. Il est difficile de ne pas être mangé vivant par toute la négativité … Dernièrement, j’ai juste essayé de rester à l’écart [social media]et je ne regarde certainement pas les commentaires. Je pense que Instagram est toujours un endroit amusant pour la plupart. J’aime continuer et voir ce que les gens font, mais je suis surtout des comptes stupides avec des photos de chiots et de petits bébés animaux et des gens qui sauvent des animaux. Oubliez Twitter, ce qui n’est pas si amusant de nos jours. Cela me rend juste triste. “

Mots clés: Kendall Jenner

Retour au flux

.