Kenny Rogers a commencé sa carrière en tant que rockeur psychédélique

Avant qu’il ne rencontre un succès incroyable en tant que chanteur de musique country avec des tubes comme The Gambler, She Believes in Me, Lucille et Lady, Kenny Rogers était, étonnamment, un rockeur psychédélique.

Voici comment il est passé d’une rock star improbable pour devenir le roi du pays.

Rogers est décédé vendredi

La star de la musique est décédée le 20 mars à l’âge de 81 ans de causes naturelles alors qu’elle était en soins palliatifs à son domicile en Géorgie. Sa famille était à ses côtés.

Sa famille a publié un communiqué vendredi, déclarant: «La famille Rogers est triste d’annoncer que Kenny Rogers est décédé hier soir à 22 h 25 à l’âge de 81 ans. . “

«Au cours d’une carrière qui a duré plus de six décennies, Kenny Rogers a laissé une marque indélébile dans l’histoire de la musique américaine. Ses chansons ont séduit les mélomanes et ont touché la vie de millions de personnes dans le monde. . . “

Le premier hit de Rogers en tant que rocker psychédélique

L’intronisé au Country Music Hall of Fame est devenu membre en 1966 du groupe folklorique New Christy Minstrels, et l’année suivante, Rogers et d’autres membres de ce groupe ont fondé un nouveau groupe, Kenny Rogers et The First Edition.

Le groupe a connu un grand succès avec leur chanson, “Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)”, une chanson rock psychédélique qui a atteint la cinquième place du palmarès de Billboard.

En 1969, le groupe a eu un autre succès avec “Ruby, Don’t Take Your Love to Town” et finalement le groupe musical a pris une ambiance country plus forte.

Un ancien membre de The First Edition se souvient de Rogers

Thelma Camacho, membre de la First Edition, a parlé avec The San Diego Union-Tribune après la mort de Rogers de son don pour l’écriture de chansons.

“Kenny était très talentueux et avait un vrai talent pour trouver des chansons qui deviendraient des succès”, a-t-elle déclaré. «Nous avons fait quelque chose comme 27 émissions de télévision la première année où nous étions ensemble, y compris« The Smothers Brothers »,« The Ed Sullivan Show »et« Laugh-In ». Nous avons eu beaucoup de plaisir les deux premières années. Cela a été difficile l’année dernière, parce que les ego de tout le monde se sont mis en travers. »

Camacho a exprimé sa gratitude envers Rogers et d’avoir pu participer à l’histoire de la musique avec lui.

“Kenny a vécu une période très spéciale de ma vie que je ne regretterai jamais et dont je serai toujours reconnaissant”, a déclaré Camacho. “Il était très talentueux et je suis désolé qu’il soit décédé.”

Hommage à la star de la musique country tardive

Après que la nouvelle du décès du lauréat du Grammy Award a été connue, les fans et amis du musicien ont partagé leur chagrin et leurs hommages.

L’ancien président George W. Bush a posté sur Instagram: “Vous ne pouvez pas vous faire de vieux amis.” @laurawbush et ce brave homme va me manquer. Nous aimons Kenny Rogers et sa musique. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour en profiter et en être édifié. »

Son compatriote star du country Blake Shelton a tweeté: «Je ne peux pas exprimer sur Twitter l’impact que Kenny Rogers, l’artiste et l’homme ont eu sur moi. Il était toujours très gentil et amusant à côtoyer. Joueur de repos en paix… »