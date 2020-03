Kenny Rogers a dit qu’il avait une «relation explosive» avec la troisième femme Margo Anderson

Kenny Rogers s’est marié cinq fois, mais certains de ses mariages se sont démarqués pour lui plus que d’autres. Voici comment Rogers a décrit la «relation explosive» qu’il avait avec sa troisième femme, Margo Anderson.

Comment Kenny Rogers a rencontré sa troisième femme, Margo Anderson

Kenny Rogers et Margo Anderson | Evening Standard / Hulton Archive / .

Comment Kenny Rogers et Margo Anderson se sont-ils rencontrés? Dans son

autobiographie, chance ou quelque chose comme ça, Rogers dit qu’il a rencontré son troisième

épouse d’un club de messieurs basé à Houston, au Texas, appelé le Bunny Club. Anderson

doit avoir fait une forte impression sur la chanteuse, car il a dit qu’elle se démarquait

des autres femmes. “Elle était différente de tous ceux que j’avais rencontrés”, a écrit

Rogers. «Non seulement elle était belle, elle était intelligente. Je veux dire Mensa intelligent. ”

Rogers a dit qu’il était ouvert à rencontrer quelqu’un de nouveau parce qu’il a récemment

a divorcé de sa deuxième épouse, Jean Massey. “Pour dire le moins, j’étais sensible, donc

J’ai laissé Margo profiter pleinement de moi », a écrit Rogers.

Kenny Rogers avait une bonne relation avec les parents de Margo Anderson

Kenny Rogers en 1968 | Jasper Dailey / Archives Michael Ochs / .

Rogers dit que lui et les parents d’Anderson ont eu un grand

relation. «J’ai vraiment adoré les parents de Margo», a écrit Rogers. «Son père était

comme un vieux sel – scandinave, je pense. Un grand gars avec un coeur d’or. Sa

maman, Doris, vous a donné le sentiment qu’elle connaissait toute l’histoire de la vie

général.”

La relation de Rogers avec les parents d’Anderson semblait très

différente de la relation qu’il avait avec les parents de sa première femme. Plus tôt dans

son livre, Rogers a déclaré que les parents de sa première femme, Janice

Gordon, ne lui accordait pas une grande estime et «l’a radié» en tant que soutien de famille.

Cependant, Rogers a déclaré que les parents de sa troisième épouse étaient «exceptionnellement gentils» avec lui.

et l’a traité avec respect.

Selon Kenny Rogers, lui et Margo Anderson avaient une «relation explosive»

Kenny Rogers | David Redfern / Redferns

Bien que les choses allaient bien entre Rogers et ses beaux-parents, il

eu des moments difficiles dans son mariage. Rogers a dit que lui et Anderson «avaient un

relation explosive dès le début. ” Selon lui, les choses étaient

soit très bon ou terrible. Il y avait rarement des moments entre les deux.

«Quand c’était bon, ça n’aurait pas pu être mieux», a écrit Rogers. «Mais quand c’était mauvais, reculez», a-t-il poursuivi. Le chanteur country a déclaré que Anderson n’aimait pas discuter. Au lieu de cela, elle aimait s’engager dans des combats. Pire, il a dit qu’Anderson savait exactement comment le provoquer. «Elle adorait régurgiter les problèmes, des choses qui s’étaient produites des années auparavant», a déclaré Rogers.

Kenny Rogers a déclaré que les combats avec sa troisième femme commençaient généralement de la même manière

Rogers a dit que lui et Anderson avaient généralement les mêmes combats et

ils commenceraient de la même manière. Voici comment il a décrit leurs échanges:

Une fois que j’ai entendu «tu te souviens», je savais ce qui allait arriver et je savais que ce ne serait pas joli. Il ne fait aucun doute que j’ai dû réagir de manière excessive à ce stade. Elle avait des opinions bien arrêtées sur des choses dont je ne me souvenais même pas, et elle pouvait se souvenir des moindres détails. Si je devais deviner, la plupart des arguments que nous avions à ce moment-là portaient sur l’argent, ce qui était assez typique des personnes de cet âge.

Dans son livre, Rogers a déclaré qu’il ne blâmait aucune des femmes

il a divorcé pour les mariages ratés. Cependant, il blâme Anderson pour

commencer des combats alors qu’ils étaient mariés. “Je n’aime jamais blâmer quelqu’un

autrement, mais dans ce cas, [the fights] tout était de sa faute », a écrit Rogers. “Le

bonne nouvelle, je n’ai eu à me souvenir d’aucune de mes lacunes car elle

et n’ai pas hésité à me le rappeler. “

