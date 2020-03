Kenny Rogers décédé à 81 ans

2020-03-21 07:00:06

La légende de la musique country Kenny Rogers est décédée à l’âge de 81 ans.

La légende de la musique country âgée de 81 ans est décédée vendredi (20.03.20) de causes naturelles sous la garde d’une équipe de soins palliatifs, selon un message publié sur sa page Twitter.

Le message disait: “La famille Rogers est triste d’annoncer que Kenny Rogers est décédé hier soir à 22h25 à l’âge de 81 ans. Rogers est décédé paisiblement à la maison de causes naturelles sous les soins d’un hospice et entouré de sa famille.”

Dans une déclaration plus longue, il a été ajouté que la famille de Kenny célébrera sa vie lors d’un petit enterrement familial en raison de la pandémie de Covid-19, mais un mémorial public sera organisé à une date ultérieure.

Le message indiquait: “La famille prévoit un petit service privé en ce moment par souci de l’urgence nationale COVID-19. Ils ont hâte de célébrer la vie de Kenny en public avec ses amis et fans à une date ultérieure.”

La carrière musicale de Kenny a duré plus de six décennies et ses chansons classiques incluent “The Gambler”, “Lady”, “Islands in the Stream”, “Luicille” et “She Believes In Me”.

Il a d’abord trouvé la gloire avec le groupe First Edition, avant de passer au succès solo.

Il a eu 24 succès numéro un au cours de sa carrière, a été membre du Country Music Hall of Fame, six fois lauréat des CMA Awards, trois fois lauréat du GRAMMY Award, récipiendaire du CMA Willie Nelson Lifetime Achievement Award en 2013 et CMT Artist of a Récipiendaire du prix à vie en 2015.

Kenny a annoncé une tournée d’adieu en 2015 mais a annulé les dernières dates en 2018.

Il a déclaré à l’époque: “Je ne voulais pas prendre une éternité pour prendre ma retraite. J’ai vraiment apprécié cette occasion de dire adieu aux fans au cours des deux dernières années lors de la tournée” The Gambler’s Last Deal “. Je pourrais ne les remercie jamais correctement pour les encouragements et le soutien qu’ils m’ont apportés tout au long de ma carrière et pour le bonheur que j’ai ressenti en conséquence. ”

Kenny a publié ses mémoires, «Luck or Something Like It», en 2012, et un roman, «What Are the Chances», en 2013.

Au cours de sa carrière variée, il a connu le succès en tant qu’acteur, y compris avec le film de 1982 “ Six Pack ”, tandis que des films conçus pour la télévision basés sur ses chansons, tels que la série “ The Gambler ”, “ Noël en Amérique ” et “ Le lâche du comté a dépassé les cotes.

Kenny a été marié cinq fois et laisse dans le deuil sa cinquième épouse Wanda et ses cinq enfants.

