Kenny Rogers décédé à 81 ans – Hollywood pleure la star de la country

Hollywood et au-delà pleurent la mort de la légendaire star de la musique country Kenny Rogers, décédée vendredi à l’âge de 81 ans.

La famille de l’icône du pays a annoncé sur Twitter qu’il était décédé de causes naturelles sous la garde d’un hospice et entouré d’êtres chers.

“Kenny Rogers a laissé une trace indélébile dans l’histoire de la musique américaine. Ses chansons ont séduit les mélomanes et ont touché la vie de millions de personnes à travers le monde”, a lu un communiqué de son publiciste Keith Hagan.

En raison de l’urgence du coronavirus, sa famille prévoit un petit service en son honneur, avec un mémorial public prévu pour une date ultérieure, selon Variété.

Vous ne savez jamais à quel point vous aimez quelqu’un avant qu’il ne disparaisse. J’ai eu tant d’années merveilleuses et de moments merveilleux avec mon ami Kenny, mais surtout la musique et le succès que je l’aimais comme un homme merveilleux et un véritable ami. pic.twitter.com/hIQLIvt8pr

Donc, soyez en sécurité avec Dieu et sachez simplement que je vous aimerai toujours, dolly.

Le triple lauréat d’un Grammy était connu pour son catalogue de tubes country qui se retrouvaient souvent dans les charts pop, dont “The Gambler”, “Lucille” et “Coward of the County”. L’une de ses chansons les plus célèbres était un duo de 1983 avec Dolly Parton appelé “Islands in the Stream”.

Il a également eu quelques passages d’acteur mémorables dans les films et la télévision, y compris une apparition préférée des fans dans “The Muppet Show”.

En 2015, il a annoncé sa retraite.

Je ne peux pas exprimer sur Twitter l’impact que Kenny Rogers l’artiste et l’homme ont eu sur moi. Il était toujours très gentil et amusant à côtoyer. Rest In Peace Gambler …

“J’ai été tellement chanceux d’avoir profité d’une aussi longue carrière et d’avoir le soutien incroyable de mes fans et de tous ceux qui m’ont aidé en cours de route, mais il arrive un moment où je dois me concentrer sur le temps que je passe avec ma famille, “at-il déclaré sur son site Internet à l’époque.

Des hommages à la chanteuse / compositrice ont afflué de la part d’autres stars de la musique country et d’autres célébrités alors que Dolly a publié un message émotionnel à propos de son amie bien-aimée, fondant en larmes alors qu’elle brandissait une photo du couple.

“On ne sait jamais à quel point on aime quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit parti. J’ai eu tant d’années merveilleuses et de moments merveilleux avec mon ami Kenny, mais surtout la musique et le succès que je l’aimais comme un homme merveilleux et un véritable ami “, elle a sous-titré la vidéo déchirante.

Vous nous manquerez @_KennyRogers Vous êtes et resterez à jamais la légende. #thegambler #ripkennyrogers https://t.co/ur0clc3cHP

Blake Shelton est allé sur Twitter pour partager: “Je ne peux pas exprimer sur Twitter l’impact que Kenny Rogers l’artiste et l’homme ont eu sur moi. Il était toujours très gentil et amusant d’être avec lui. Rest In Peace Gambler.”

“Vous nous manquerez @_KennyRogers Vous êtes et serez à jamais une légende. #Thegambler #ripkennyrogers”, a ajouté LeAnn Rimes.

L’un des plus grands exemples d’intégrité que j’aie jamais connus. @_KennyRogers a toujours été très gentil avec moi. Sensationnel. La vie est si douce-amère … pic.twitter.com/k9zPh3Ov80

Très triste de se réveiller avec la nouvelle du décès de #kennyrogers. En pensant à sa famille et à ses nombreux fans. J’ai eu le plaisir de rencontrer Kenny et il a toujours été un tel gentleman. Quand j’étais DJ de musique country à… https://t.co/6iLnXvPgiZ

RIP, #KennyRogers. Donnons à “Just Dropped In” un spin.https: //t.co/Fg6dToUcVi

Vrai tout le temps Super. Livraison et chaleur impeccables dans ses chansons. «Le joueur» R.I.P. #kennyrogers pic.twitter.com/SaEFynTzsk

Country Music a perdu le grand Kenny Rogers, qui a toujours marqué l’histoire de Country Music. Sa famille et ses amis sont dans nos pensées pendant cette période difficile. pic.twitter.com/tKPXUXU2kp

J’étais sur un épisode de Reno 911! où j’ai joué un harceleur fou qui tire sur Kenny Rogers. Le casting l’aimait, il racontait de belles histoires et c’était une joie d’être avec lui. Et “The Gambler” est une chanson vraiment géniale. #RIPKennyRogers

Merde. Merde. Merde. Je suis tellement triste de voir partir Kenny Rogers. Il a tant fait pour moi en tant que jeune auteur-compositeur et nous sommes restés amis pendant plus de 30 ans. Il va vraiment me manquer. Qu’il reste tranquille.

Oh mec, Kenny Rogers vient de mourir. RIP Gambler. Merci pour toute la bonne musique. 😌

RIP Kenny Rogers, 81 ans.

Quelle nouvelle incroyablement triste.

L’une des plus grandes stars de la musique country de tous les temps et un homme tout à fait charmant. pic.twitter.com/xtYLeWk3Me

