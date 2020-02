Kenya Moore affirme que NeNe Leakes n’utilise que Wendy Williams

NeNe Leakes de The Real Housewives of Atlanta a récemment réparé avec Wendy Williams après leur chute. Kenya Moore, en revanche, est toujours en désaccord avec Leakes et leur amitié semble être à un stade irréparable. Moore prétend maintenant que Leakes n’est que l’amie de Williams par commodité et qu’elle «ne fait que l’utiliser».

Kenya Moore, Wendy Williams et NeNe Leakes | John Lamparski / . / Johnny Nunez / WireImage / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Moore remue le drame avec sa co-star RHOA. Lors d’une interview, l’ancienne reine de beauté a été interrogée sur Williams révélant que Leakes voulait quitter le spectacle.

“Je pense juste qu’elle utilise Wendy, honnêtement”, a déclaré Moore à Entertainment Tonight. «Parce qu’avant [they were friends], Wendy entrerait si elle voyait le type de comportement que quiconque présentait auparavant, et Wendy a été si douce avec elle. Donc, je pense simplement que NeNe utilise vraiment Wendy. »

La nouvelle mère estime que Leakes ne veut que montrer qu’elle a des amis célèbres comme Williams.

“[It’s] NeNe cherche quelque chose pour lui faire sentir qu’elle est plus importante que tout le monde », a ajouté Moore. “Comme,” Oh, j’ai Wendy Williams sur la numérotation rapide. Je suis amie avec Wendy Williams… »et je pense simplement que c’est une tentative d’être plus pertinent que quiconque dans la série, et c’est comme une tentative ratée pour moi.»

Comment la querelle entre NeNe Leakes et Kenya Moore a-t-elle commencé?

En novembre, Moore était l’invité du Wendy Williams Show. L’animatrice de l’émission a posé des questions sur sa querelle en cours avec Leakes et sur ses origines. Bien que Moore ne sache pas exactement où tout s’est passé, elle a fait allusion au moment où elle pense que tout a commencé.

“Quand j’ai eu une grossesse à haut risque, que je voulais toute ma vie, elle ne m’a jamais appelé”, a déclaré Moore à Williams. «Quand je me suis présentée, elle n’a jamais vérifié mon enfant. Elle n’a jamais dit: “Tout va bien?” Quand elle a appris que je n’allais pas participer à l’émission. Elle n’a jamais dit: «Ça va, ma fille, tu as besoin de quelque chose?» Et puis quand elle m’a vue enceinte de huit mois, elle m’a appelé un monstre et a dit que mon enfant était un buffle et qu’elle lançait des insultes. »

Au cours de ce même épisode, Moore a également révélé que Leakes n’était pas la star de RHOA la mieux payée.

“Kandi fait le plus d’argent, donc si je venais chercher le sac à main et le sac de quelqu’un, ce serait celui de Kandi”, a déclaré Moore lorsqu’on lui a demandé si elle venait pour le chèque de paie de Leakes. «Kandi est le véritable HBIC de cette émission. Je suis juste un joueur. J’ai une belle pièce. J’adore le petit sac que je ramène chez moi le soir et il nourrit très bien mon enfant. Je ne viens donc pour l’argent de personne. “

NeNe Leakes et ‘spit-gate’

Leakes et Moore auront une autre rencontre animée dans les prochains épisodes de RHOA. Le premier va essayer de cracher sur le second et tout a été filmé. Bien que The New Normal alun ne crache pas vraiment sur Moore, elle regrette de ne pas l’avoir fait.

“Elle a besoin de cracher dessus [with] toutes les choses horribles qu’elle a dites et faites », a tweeté la star de RHOA. «De commencer constamment à faire du sh ** avec moi toute la saison, à m’allonger sur moi, à dire que je suis sous drogue et bipolaire. De plus, ce tweet récent qu’elle a posté, alors profitez du moment. J’ai fait l’acte mais je n’ai pas craché. J’aimerais bien l’avoir. Pas de regrets.”

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.