Kenya Moore essaie-t-il d’être Kim Zolciak? Nene Leakes pense ainsi

Nene Leakes de The Real Housewives of Atlanta continue d’ombrer sa co-star Kenya Moore. Les deux stars de Bravo se sont opposées tout au long de la saison 12 et les choses ne semblent pas être résolues. Le tournage de l’émission a pris fin l’année dernière et Leakes n’a cessé de se quereller avec Moore depuis lors. Cependant, l’ancien de Glee a une bonne raison pour laquelle ses querelles avec Moore ne s’éteignent pas.

Kim Zolciak, Nene Leakes et Kenya Moore | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . / Marcus Ingram / .

Pourquoi Nene Leakes et Kenya Moore se battent-ils autant?

Leakes est le dernier OG d’Atlanta et sa relation avec Moore a été difficile tout au long de leurs saisons partagées. Le voyage de casting en Grèce a eu l’un des moments les plus explosifs entre les deux pêches. Leakes a agi comme si elle allait cracher sur Moore et les choses sont devenues complètement incontrôlables.

Moore a révélé pendant les vacances RHOA qu’elle était bouleversée à Leakes parce qu’elle avait insulté sa fille à naître. Leakes a fait un commentaire sur l’apparence de Moore alors qu’elle était enceinte et l’a comparée à un buffle. Cependant, Leakes pense que ses commentaires n’étaient pas aussi durs que certains des comportements passés de Moore dans la série.

“J’étais comme, fille, arrête ça”, a déclaré Leakes dans une interview avec Entertainment Tonight. “Et ce que je l’ai entendu dire, c’est:” Ils utilisent ma fille, mon mari et ma mère. Ce sont les trois choses que vous n’utilisez pas contre moi. »Fille! Avez-vous oublié les images que nous avons de vous parlant du mari et du mariage de tout le monde? De Kim Fields, vers Porsha [Williams], à Phaedra [Parks], vous savez, à tout le monde! Cela n’a aucun sens. Comment osez-vous que les règles s’appliquent à tout le monde sauf à vous-même? »

Leakes estime que Moore voulait juste nourrir sa mauvaise volonté contre elle pour attirer l’attention.

“Mais elle voulait me tenir ça et rouler avec ça jusqu’à la fin, parce que je suis NeNe Leakes”, a ajouté Leakes. «Et lorsque vous associez votre nom au nom de Nene Leakes, les gens font attention. Alors – et ces filles le savent. C’est pourquoi ils font ce qu’ils font. “

Kenya Moore veut-il être Kim Zolciak?

Moore n’est pas la seule femme au foyer avec laquelle Leakes a eu une relation explosive. Dans le passé, son amitié avec Kim Zolciak est devenue aigre et est devenue extrêmement toxique. Leakes croit que Moore veut prendre la place de Zolciak et avoir des combats légendaires avec elle.

“Mais le problème, c’est que le Kenya, c’est que Kim et moi avons eu une véritable amitié”, a déclaré Leakes. «Nous vivions en fait dans le même quartier, nous avions une vraie amitié, donc il y avait de vrais sentiments là-bas. Avec toi, c’est comme manger du carton, c’est sec. Non, merci!”

Leakes estime que Moore n’a pas vraiment de problème avec elle, mais pousse son programme à créer du théâtre et à être pertinent.

“Vous savez quoi? J’adorerais voir une vraie bataille », a poursuivi Leakes. “S’il y a un vrai problème, c’est OK. Mais quand le problème n’est pas si réel, c’est comme … Je ne sais pas, je suppose qu’ils appellent ça faire de la bonne télé? Je ne sais pas. Je l’appelle faire de la bêtise. “

La pêche la plus savoureuse d’Atlanta a déclaré qu’elle aurait une autre explosion avec Moore pendant la douche de bébé de Burruss dans un prochain épisode.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.