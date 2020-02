Kenya Moore n’aime pas son mari Marc Daly ‘Embrasser A de NeNe’

Tous ceux qui ont regardé le dernier épisode de The Real Housewives of Atlanta ne peuvent pas arrêter de parler de la dynamique de Kenya Moore avec son mari Marc Daly. Leur relation a été un sujet de conversation en ligne et dans la série, mais certaines scènes entre eux ont fait regretter Moore.

Les fans ont été quelque peu surpris par ce qu’ils ont vu dans l’épisode du 23 février avec Daly mettant un frein au drame de Moore. Elle s’est tue. Mais elle a beaucoup à dire sur lui quand il s’agit de sa querelle avec NeNe.

Kenya Moore et Marc Daly | Paras Griffin / .

Le groupe de bowling a des gens qui parlent

Tu l’as vu. Au cours de leur sortie de bowling, il a été révélé que le Kenya était très délibéré quant à savoir qui elle faisait et n’avait pas invité. Alors que Gregg Leakes, le mari de NeNe, a reçu une invitation, NeNe a été délibérément exclue en raison du bœuf des femmes. Cela ne convenait pas à Daly.

Outre les dames et les téléspectateurs de RHOA qui disaient que Daly appelait sa femme «Ken», il y avait aussi la scène où Gregg et NeNe se sont lancés dans le jeu de bowling.

Daly et Moore n’étaient pas sur la même longueur d’onde à propos de la présence de NeNe au bowling ou de sa prochaine activité caritative. Mais Gregg a précisé qu’il ne participerait à rien si sa femme n’était pas la bienvenue.

Daly a partagé qu’il était bon avec NeNe et Gregg et qu’il ne voulait pas briser les familles pour des bêtises, donc le Kenya devrait mettre de côté tout ce qu’il avait de personnel pour une bonne cause. Elle n’aimait pas ça.

Il n’arrêtait pas de le répéter et de rassurer les Leakes qu’il n’avait aucun problème avec eux et c’est tout. Pas vrai, Kenya? Alors qu’elle fumait clairement à l’intérieur, Moore a mis son meilleur visage pour être glaciale, cordiale envers NeNe et chaleureuse envers Gregg.

Kenya Moore a exprimé son opinion sur la position de Marc Daly envers NeNe

Cependant, Moore n’est pas heureuse que son mari ne prenne pas son parti. Comme le disait Porsha Williams dans le confessionnal, “Si je n’aime pas quelqu’un, nous n’aimons pas tous les deux cette personne.”

Lors d’un sit-down sur The Real Housewives of Atlanta After

Show, on a demandé à Moore ce qu’elle pensait de son mari,

NeNe. Moore a dit qu’il avait un problème avec “toujours embrasser NeNe’s a **.”

“J’ai eu un problème avec le fait qu’il embrasse toujours NeNe’s a ** de la rencontrer une ou deux fois et elle lui a présenté Gregg. Donc, d’une manière ou d’une autre, cela l’a fait se sentir si bien et si important qu’il monte pour elle.

Je suis comme, mais moi, je suis ta femme? Vous devez rouler pour moi. Si quelqu’un me maltraite, il te maltraite. Nous sommes une famille. Nous ne sommes qu’un. Donc, je ne comprends pas si je vous dis constamment que cette femme est mauvaise pour moi, elle a parlé de notre enfant à naître, elle a dit et fait des choses désagréables, pourquoi l’aimez-vous? “

Hors caméra, les femmes ne s’entendent toujours pas

Bien que NeNe ait déclaré qu’elle avait tenté d’enterrer la hache de guerre avec le Kenya en étendant les rameaux d’olivier, les deux sont toujours à l’écart. Marc semble aimer NeNe et a dit qu’elle était «très gentille», mais aucun des autres membres de la distribution de RHOA n’est super confiant que les dames répareront jamais les clôtures.

En ligne, ils se jettent de l’ombre les uns sur les autres, et dans des interviews avec les médias, ils se sont également pris des coups de feu. La faille a également divisé les fans, certains se rangeant du côté de NeNe et d’autres du Kenya, et un autre groupe qui pense qu’ils ont tous les deux tort.

La semaine prochaine sur RHOA, les téléspectateurs verront davantage Daly et Moore interagir et être en désaccord, et les aperçus montrent qu’il y a encore de l’ombre.