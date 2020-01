Kenya Moore «optimiste» sur le mariage de Marc Daly

2020-01-31 23:30:05

Kenya Moore est “optimiste” quant à la sauvegarde de son mariage avec Marc Daly, après la séparation du couple en septembre après deux ans de mariage.

Le couple s’est séparé en septembre 2019 après deux ans de mariage, et bien qu’ils soient toujours séparés, le Kenya a insisté sur le fait qu’elle était convaincue qu’ils se retrouveraient à l’avenir, alors qu’ils commençaient à parler de leurs différences de manière mature.

Elle a dit à ‘Entertainment Tonight’: “Nous nous sommes battus et, au lieu de donner ce temps pour respirer et comprendre les choses après cela, vous savez, une décision a été prise. Indépendamment de moi.

“Nous sommes toujours séparés, mais nous sommes de meilleurs amis maintenant que nous ne l’avons été depuis très longtemps. Nous partageons beaucoup de responsabilités parentales. Nous allons bientôt faire du counseling. Donc, je suis optimiste.”

Le Kenya a une fille de 14 mois, Brooklyn, avec Marc, et a admis que l’accueil d’un enfant dans le monde mettait le “stress” dans leur relation.

Elle a ajouté: “Une fois que le bébé est arrivé, les choses juste, vous savez – le stress de la vie a détérioré notre relation, et nous n’avons pas pu retrouver notre chemin. Mais dans l’ensemble, je pense toujours qu’une décision imprudente a été prise .

“Où je suis en ce moment, et comment je l’ai fait, juste être la personne forte que je sais être. Je cloisonne les choses dans ma vie, et je ne laisse rien me détruire. J’ai la la fille la plus incroyable que l’on puisse demander. Chaque jour est une joie pour moi. Oui, mon mariage s’effondre, mais regardez cette belle fille que j’ai! Son sourire, son énergie, l’amour qu’elle me donne? Je ne peux pas être plus heureux. ”

En fin de compte, la star de «Real Housewives of Atlanta» veut faire fonctionner son mariage, car elle «aime toujours» le restaurateur de 49 ans.

Le Kenya, également âgé de 49 ans, a révélé: “Je voudrais rester dans ce mariage parce que j’ai encore de l’amour pour mon mari, mais cela doit changer – beaucoup de choses devront changer. La communication, numéro un. Elle doit toujours être une communication respectueuse, même lorsque vous êtes bouleversé, quand vous êtes blessé et quand vous êtes en colère. Quelles que soient les émotions que vous ressentiez à ce moment-là, vous devez toujours garder à l’esprit que vous êtes un partenariat, et vous ne pouvez pas prendre certaines choses. Une fois qu’elles ont été dites ou terminées, elles ne peuvent pas être récupérées. “

