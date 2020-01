Kenya Moore pourparlers NeNe Leakes arrêtant RHOA, ferme cette rumeur – The Talk

Kenya Moore ne pense pas que son ennemie co-star va quitter “Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” bientôt, mais cela ne signifie pas qu’elle pense qu’elle devrait rester.

Discuter avec les dames de “Le vrai” Mercredi matin sur la spéculation que NeNe Leakes quittera la franchise Bravo qu’elle a aidé à lancer en 2008, a demandé rhétoriquement le Kenya, “A-t-elle encore des factures à payer?”

En riant, elle a ajouté: «Non, je ne pense pas. Je pense que ce sont de fausses nouvelles. Écoutez, il n’y a pas beaucoup d’emplois ici qui paieront une femme dans la cinquantaine – une femme noire, en particulier – près de ou plus d’un salaire à sept chiffres. Donc non, je ne pense pas qu’elle va arrêter de sitôt. “

Le catalyseur d’une telle spéculation était en fait un texte envoyé de NeNe à un bon ami Wendy Williams, que la personnalité des médias a ensuite lu à l’antenne. “Je démissionne”, a-t-elle affirmé, lisant le message, ajoutant de façon énigmatique, “Je sais quelque chose sur NeNe que vous allez tous pleurer, être triste, vous sentir mal pour elle. Elle porte le poids d’une énorme chose sur ses épaules.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que la situation avait été orchestrée comme un moyen pour NeNe de “divulguer” les informations aux médias, le Kenya a répondu: “Je pense qu’il y a une carte de sympathie impliquée.”

“Mais écoutez”, a-t-elle poursuivi, “elle est dans l’émission depuis longtemps depuis le début. Et je pense que les deux dernières années ont été vraiment difficiles pour elle. Je veux dire, #SpitGate arrive, où elle a problèmes cracher des choses sur les gens, moi y compris. Et je pense juste que ce n’est pas le NeNe dont nous sommes tombés amoureux. Comme, nous voulons voir la fille du foyer, amusante et aimante, NeNe. Et je pense qu’il est peut-être juste temps pour elle de prendre du recul par rapport à la série et de se retrouver. “

Notant que Leakes a quitté la série et est revenue dans le passé, Moore a insisté sur le fait “qu’elle doit recommencer”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle croyait que NeNe avait divulgué des histoires à son sujet, le Kenya a éclaté de rire. “Quelles histoires n’a-t-elle pas divulguées à mon sujet?!”

“Je pense que beaucoup d’entre eux viennent d’elle”, a-t-elle précisé, affirmant que les rumeurs “concernant mon salaire et moi suppliant de revenir et de prendre une énorme réduction” ne pouvaient être plus éloignées de la vérité.

“En fait, ils m’ont donné une jolie petite augmentation pour revenir”, a ajouté Moore avec un sourire. “Je suis donc fier de ça.”

“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” est diffusé le dimanche à 20 heures. sur Bravo.

