Kenya Moore se demande pourquoi elle est toujours la méchante

Kenya Moore est souvent considéré comme le méchant des vraies femmes au foyer d’Atlanta. La star de Bravo a rejoint l’émission en 2012 pour la saison 5 de la série télé-réalité. Depuis le début, elle a toujours été une femme combative et indépendante avec des objectifs clairs dans la vie. Ses relations avec le reste de la distribution ont été difficiles et c’est avec NeNe Leakes avec qui elle a eu le plus de drames.

Kenya Moore | Arturo Holmes / WireImage

Pourquoi Kenya Moore est-il le méchant de «RHOA»?

Dans une récente interview, Moore a demandé pourquoi elle était toujours décrite comme la méchante de RHOA.

“Pourquoi ne me donnent-ils jamais un laissez-passer?” Moore a dit à Entertainment Tonight. “Ils le donnent à tout le monde, mais ils ne me donnent jamais de laissez-passer, et ils cherchent toujours à me faire mal paraître, ou à me faire ressembler à un méchant, et mon cœur est toujours au bon endroit.”

L’ancienne reine de beauté dit que lorsqu’elle critique les autres femmes, cela vient toujours d’un bon endroit. Moore a rappelé quand elle a été appelée par Kandi Burruss pour avoir tenté de gâcher la demande en mariage de Cynthia Bailey.

«Elle peut parfois être erronée ou être prise dans une situation, comme la proposition, mais allez! C’est mon ami, tu sais? Et même si je traverse des moments difficiles dans ma propre vie, cela n’a rien à voir avec mes amitiés. Donc, oui, je voudrais le savoir », a expliqué Moore.

Kenya Moore envoie Kim Fields

Bien que Moore dise qu’elle ne sait pas pourquoi elle est perçue comme un méchant sur RHOA, il existe de nombreux exemples d’actions horribles. De retour dans la saison 8, elle se querellait avec Kim Fields. À l’époque, Moore se sentait menacée par l’alun de Facts of Life lorsqu’elle l’a battue pour produire une publicité pour Cynthia Bailey.

Pendant le casting en Jamaïque, Moore a discuté avec certaines des filles et a mis en doute la sexualité du mari de Fields. La nouvelle mère a déclaré qu’elle avait recherché Google et découvert que Christopher Morgan était connu sous le nom de «Chrissy» dans le monde du divertissement. Fields n’a pas bronché lorsqu’elle a été confrontée à Moore montrant qu’elle était en sécurité avec son homme.

Les intentions de Moore n’étaient pas bonnes, peu importe comment elle essayait de le tordre. Elle n’a évoqué le sujet que pour sortir de Fields, ce qui n’a pas fonctionné.

Kenya Moore est à nouveau ombragé

Au fil des ans, Moore ne s’est pas amélioré non plus. Pendant la saison actuelle de RHOA, la star de la réalité chevronnée était revenue à ses anciennes tactiques. Après avoir senti qu’elle avait été lésée par Tanya Sam pour avoir laissé entendre qu’elle utilisait des perruques, Moore l’a jouée sale.

Il y avait une femme qui disait que le mari de Sam était affectueux avec elle. Pour contrarier Sam, Moore a invité la «dame aux biscuits» à un déjeuner que les femmes ont eu. Sam était présente et les intentions de Moore étaient claires, elle voulait l’humilier. En fin de compte, le plan de Moore a échoué à nouveau parce que Sam n’a jamais cru à aucune des allégations.

Les deux exemples précédents montrent que Moore avait de mauvaises intentions avec Fields et Sam. Aucun des deux événements ne montre que le détenteur du titre de Miss USA fonctionnait de bonne foi et dans le meilleur intérêt des femmes. C’est pourquoi cela peut être perçu comme risible, comment Moore ne sait pas pourquoi elle est perçue comme un méchant.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.